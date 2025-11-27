19:47
Адылбек Касымалиев посетит Берлин с рабочим визитом

Адылбек Касымалиев посетит Берлин (Германия) с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках визита председатель кабинета министров примет участие в Кыргызско-Германском бизнес-форуме на тему: «День национальной экономики Кыргызстана в Берлине», а также в очередном заседании делового совета, сопредседателем которого с кыргызской стороны является Адылбек Касымалиев.

Также в рамках пребывания в Берлине он проведет ряд двусторонних встреч, а также посетит международный логистический центр ОАО «Кыргыз почтасы».
Ссылка: https://24.kg/vlast/352552/
