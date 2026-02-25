23:27
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Общество

Комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию. Выступление состоялось на острове Пхукет в Таиланде, сообщает Meduza со ссылкой на Telegram-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак.

Читайте по теме
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Часть шуток Сабурова была посвящена его запрету на въезд в Россию. «Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» — цитирует Собчак один из фрагментов выступления.

Также Сабуров пошутил, что теперь его стендапы «будут настолько патриотичными, что люди будут думать — не иноагент ли Владимир Соловьев».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363583/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Концерт, состоящий только из выступлений человекообразных роботов, прошел в КНР
Бишкекчан приглашают на концерт органной музыки
Фанаты k-pop ликуют: участники BTS возвращаются на сцену после долгого перерыва
Бишкекчан приглашают на новогодний концерт на площади Ала-Тоо
Музыкальный вечер на площади Ала-Тоо. Живая музыка и предновогоднее настроение
Отмену концерта Валерия Меладзе в Бишкеке прокомментировали в Минкультуры
В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
В Бишкеке состоится юбилейный концерт композитора Муратбека Бегалиева
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
25 февраля, среда
23:23
Чудаки парковки. Оставлять машины на газонах — норма для автомобилистов Бишкека Чудаки парковки. Оставлять машины на газонах — норма дл...
23:04
Комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию
22:49
Турнир по борьбе в Албании. Эрназар Акматалиев и Орозобек Токтомамбетов в финале
22:42
XIII форум молодого кино «Умут». В конкурс попали 20 фильмов режиссеров из КР
22:39
Кыргызстан воздержался при голосовании в ООН по резолюции о мире в Украине