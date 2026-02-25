Комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию. Выступление состоялось на острове Пхукет в Таиланде, сообщает Meduza со ссылкой на Telegram-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак.

Часть шуток Сабурова была посвящена его запрету на въезд в Россию. «Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» — цитирует Собчак один из фрагментов выступления.

Также Сабуров пошутил, что теперь его стендапы «будут настолько патриотичными, что люди будут думать — не иноагент ли Владимир Соловьев».