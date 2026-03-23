В Бишкеке 23 марта будет облачно. Температура воздуха ожидается +18 градусов.

У кого намечается той

Самат Насирдинов

Родился 23 марта 1986 года. Заместитель министра сельского хозяйства КР.

Памятные даты

День оценщика в Кыргызстане

23 марта 2000 года решением коллегии Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики № 6 по представлению управления трудовых отношений утверждены квалификационные характеристики должностей «Оценщик имущества» и «Оценщик (эксперт по оценке имущества)».

Они включены в общереспубликанский классификатор профессий, рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и утверждены постановлением Национального статистического комитета.

Принята Конституция Киргизской ССР 1937 года

Первая Конституция СССР

11 марта 1937 года президиум ЦИК КиргССР одобрил проект Конституции и внес его на утверждение Чрезвычайного 5-го съезда Советов Киргизской ССР. 23 марта он утвержден.

Конституция законодательно закрепила преобразование Киргизской автономной советской социалистической республики в союзную советскую социалистическую республику. Она построена в соответствии с основными принципами союзной Конституции и вместе с тем отразила особенности Кыргызстана как национальной республики.

В отличие от Конституции 1929-го, документ переименовал органы государственной власти из Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся. Новая Конституция отменила ранее существовавшие ограничения в избирательном праве и закрепила демократический принцип всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Всемирный метеорологический день

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. В событии принимают участие 192 государства и территории ВМО.

23 марта 1950 года вступила в силу конвенция ВМО, в которой провозглашено образование организации.

Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». А сам он отмечается с 1961-го.

Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу»

В 1875 году русский инженер Павел Яблочков открыл так называемую электрическую свечу (в которой две угольные пластинки, разделенные фарфоровой вставкой, служили проводником электричества, накалявшего дугу), служившую источником света. Это изобретение он сделал еще в России в московской лаборатории, созданной на собственные средства. Но на родине Павел Яблочков не нашел ни поддержки, ни понимания.

Вскоре он оказался в Париже, где и завершил разработку конструкции электрической свечи, которая стала первым электрическим источником света. 23 марта 1876-го русский электротехник получил французский патент № 112024 на ее изобретение, содержащий краткое описание свечи и изображение.

Это изобретение положило начало практическому использованию электрического заряда для целей освещения.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Анварбек Хасанов

Родился 23 марта 1914 года в селе Маршанка Семипалатинской области Казахстана. На протяжении нескольких лет трудился председателем Балыкчинского районного совета Осоавиахима.

В середине 1950-х участвовал в написании «Истории Кыргызстана», первого обобщающего труда по истории кыргызского народа. Затем вышли в свет три его монографии, посвященные различным проблемам истории кыргызского народа.

Анварбек Хасанов успешно сочетал научно-исследовательскую работу с педагогической деятельностью и внес значительный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров республики. Под его руководством подготовлены и защищены 24 кандидатские диссертации.

Умер в 1984 году.

На доме, где он жил, открыта мемориальная доска.

Родился поэт Усенкул Джумабаев

В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.

С 1952-го работал на различных ответственных постах партийной работы в республике, с 1962 года заведовал отделом при Совете Министров Киргизской ССР, а с 1972-го являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного Совета Киргизской ССР VII созыва.

Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958-м. Автор семи сборников стихов и поэм.

Умер в 1976 году.

Родился режиссер Мар Байджиев

Родился в 1935-м в Джалал-Абаде Киргизской ССР.

Работал главным редактором студии «Кыргызфильм», в Министерстве культуры, собственным корреспондентом «Литературной газеты», спецкором «Правды», «Комсомольской правды», в 1990-1995 годах был депутатом Жогорку Кенеша.

Народный писатель, академик Национальной киноакадемии КР, почетный профессор, отличник кинематографии СССР, награжден орденом «Манас».

Рассказы и повести Мара Байджиева переведены на многие языки. Его пьесы ставились во многих зарубежных театрах.

Мар Байджиев стоял у истоков кыргызского кино. Фильмы, снятые по его сценариям, удостоены высших дипломов на всемирных и всесоюзных кинофестивалях. Среди них «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Чужое счастье», «Новогодняя ночь», «Нокдаун», «Поезд дураков», «Окуя», «Мы мужчины» и другие.

Весомый вклад внес в изучение и пропаганду кыргызского эпоса «Манас».

Был билингвом. В своем переводе поставил на кыргызской сцене трагедию Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра».

Умер 29 октября 2021-го.

Умер Герой Советского Союза Мамасалы Тешебаев

Мамасалы Тешебаев

Родился 17 ноября 1923 года в селе Тогуз-Булак Ошской области. Красноармеец. Наводчик орудия 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта.

В ряды Красной Армии призван в 1942-м Куршабским РВК.

Мамасалы Тешебаев в числе первых 24 сентября 1943 года переплыл Днепр южнее села Пекари Каневского района и особо отличился в боях на плацдарме. Когда иссякли запасы снарядов, организовал их доставку на огневую позицию. Переплыл по ту сторону Днепра для поддержания огневых позиций из миномета. Удержал противника, пока восемь батальонов Красной Армии не перебрались для создания плацдарма.

Умер 23 марта 1984-го.

Именем Мамасалы Тешебаева названа улица в Киеве.

