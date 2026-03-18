В ЕАЭС будут признавать ученые звания без переаттестации

Проект соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях в странах ЕАЭС направили на внутригосударственные процедуры. Об этом на брифинге сообщил начальник управления координации ЕАЭС Элимбек Каныбек уулу.

По его словам, текст документа согласован пятью государствами союза. После вступления соглашения в силу ученые, получившие звание в Кыргызстане, смогут работать по своей квалификации в других странах ЕАЭС без прохождения дополнительной аттестации.

Если человек является профессором в КР, аналогичный статус будет признаваться и в других государствах союза. Элимбек Каныбек уулу

Он подчеркнул, что соглашение станет важным шагом в обеспечении свободы перемещения рабочей силы в рамках ЕАЭС. Упрощение процедур позволит университетам и научным центрам привлекать квалифицированные кадры, а исследователям — реализовывать свой потенциал, независимо от страны, где присвоили ученое звание.