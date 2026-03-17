Бишкек готовится к Ноорузу: в районах столицы пройдут праздничные программы

Во всех районах столицы 21 марта пройдут мероприятия, посвященные весеннему празднику Нооруз. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
- В Свердловском районе праздник пройдет в Карагачевой роще с 12.00 до 16.00. Здесь установят национальные юрты, продемонстрируют традиции и быт, состоится концерт творческих коллективов и диаспор, пройдут спортивные состязания, мастер-классы по народным ремеслам, а также ярмарка национальных блюд.
- В Октябрьском районе праздничная программа развернется в парке «Ынтымак-2» и предложит концерт с участием воспитанников центра детского творчества «Шайыр Балалык», национальные и спортивные игры — шахматы, перетягивание каната, тогуз коргоол, дартс, эстафеты, футбол и волейбол, а также творческие мастер-классы, выставку работ и развлекательные активности для детей и взрослых.
- В Ленинском районе мероприятия пройдут на территории спорткомплекса «Газпром — детям» в жилом массиве «Арча-Бешик» с 14.00, где будут концерты, демонстрация национальных обрядов, этно-городок из юрт, тематические выставки и мастер-классы. Также в парке «Ашар» в жилмассиве «Ак-Орго» с 15.00 установят юрты, проведут этно-фуршет, спортивные игры и культурно-развлекательные мероприятия.
- В Первомайском районе праздник состоится в жилом массиве «Ак-Босого», где развернутся традиционные юрты, организуют народные игры, демонстрацию обычаев и концертную программу. Также гостям предложат национальные блюда, создавая атмосферу весеннего обновления и гостеприимства.
Муниципалитет приглашает всех присоединиться к праздничным мероприятиям, чтобы вместе встретить День весеннего равноденствия, насладиться музыкой, играми, мастер-классами и вкусными угощениями, окунувшись в атмосферу национальных традиций.