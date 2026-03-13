Общество

Мэр города Ош поручил ускорить строительство дорог и мостов

Мэр города Оша Жанарбек Акаев ознакомился с ходом дорожных и мостовых работ на улицах Суюнбаева, Атабаева, Толонова, Санкт-Петербургской и Абдувалиева. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По ее данным, глава города дал соответствующим службам поручение завершить строительные работы в установленные сроки и с надлежащим качеством, подчеркнув необходимость особого внимания к безопасности граждан, особенно детей.

«В настоящее время в рамках расширения улиц снимается старый слой асфальта, проводятся работы по выравниванию дороги, очистке обочин, переносу газовых труб и электрических опор, установке ирригационных лотков. Также опоры мостов укрепляются бетоном. Указанные улицы будут расширены до четырех полос. В рамках проекта будут построены тротуары для пешеходов, скверы, улицы осветят, установят ирригационные лотки и благоустроят зеленые зоны», — говорится в сообщении.
Скончался народный писатель Кыргызстана Кенеш Жусупов Скончался народный писатель Кыргызстана Кенеш Жусупов
