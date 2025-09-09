Психиатр в Бишкеке пожаловалась на большую нагрузку в поликлинике

У психиатров поликлиник в Бишкеке выросла нагрузка. Об этом 24.kg сообщила врач Алина Вольная.

«Я работала врачом-психиатром в Центре семейной медицины № 4 с 2014 года. Очень любила работу и пациентов, несмотря на низкую зарплату. В этом году стали происходить большие изменения в нашей сфере: Республиканский центр психиатрии и наркологии (РЦПН) перестал выдавать справки о том, состоит человек на учете или нет. Вся нагрузка пошла на нас, психиатров поликлиник. Я лично не была обучена по наркологии и не хотела быть наркологом никогда, но нас обязали», — написала Алина Вольная.

Она добавила, что на психиатров также возложили программу мультидисциплинарной команды (МДК), которая должна была оплачиваться дополнительно.

«Но на деле я тратила еще больше ресурсов, сил и дополнительного времени, чтобы заполнить карточку. Еще и ходить на дом нужно каждый месяц. Как один человек может это все успевать? Вести прием пациентов, тем более это психические больные, где нам 20 минут на первичный осмотр может не хватить, чтобы верно поставить диагноз. Плюс справки выдавать по психиатрии и наркологии для водительских прав. Нам жить на работе за гроши?» — посетовала врач.

Она добавила, что уволилась с 1 сентября.

«Мне было жаль только моих пациентов, я работала на энтузиазме, но руководство своим давлением, а Минздрав своими нагрузками довели до этого. Помимо меня уволилось 16 сотрудников ЦСМ № 4. Двое коллег-психиатров из других поликлиник уволились по тем же причинам. Теперь пациенты останутся без медуслуг, к сожалению», — отметила Алина Вольная.

Директор ЦСМ № 4 Айнагуль Керимкулова отметила, что Алина Вольная работала психиатром с 2021 года на 0,5 ставки. Все условия для нее были созданы.

«Она параллельно преподавала в университете, мы ей предоставили отдельный кабинет для работы со студентами. Мы еще работали по программе МДК Минздрава, но Вольная не захотела к ней подключаться, хотя там хорошие доплаты в зависимости от количества больных. За 2024 год она всего одного пациента взяла и получила 3 тысячи сомов, хотя другая врач взяла 13 больных и получила 42 тысячи сомов. Она просто не хотела особо работать», — прокомментировала 24.kg ситуацию Айнагуль Керимкулова.

Она напомнила, что в этом году поликлиникам полностью передали электронную форму 083 (медосмотр для водителей). Если раньше граждане обращались в РЦПН для осмотра психиатром и наркологом, то теперь весь медосмотр проходит в ЦСМ.

«Вольную, как психиатра, тоже включили в состав комиссии, но она посчитала, что это для нее большая нагрузка, хотя мы бы доплачивали по КТУ (коэффициент трудового участия). Она привлекалась к этой работе только в свое рабочее время, не просили дольше задерживаться. Это несложная работа — проверить в базе, состоит человек на учете или нет.

Мы готовы были направить Вольную на учебу по наркологии, и по этому профилю до обучения не заставляли работать. Но из отпуска врач уже вернулась с заявлением об увольнении, я и подписала. Хотя ранее уговаривала ее остаться. Мы были в хороших отношениях, проблем не возникало.

Что касается увольнения 16 сотрудников — это не только врачи, но и дворники, сторожи, медсестры, ординаторы и другие. В то же время на работу пришли другие кадры. Сейчас идет просто манипуляция этими данными», — добавила Айнагуль Керимкулова.

Ранее сообщалось, что для упрощения получения медицинской справки 083 решили внедрить цифровые модули и сервисы для Минздрава и Госагентства по регистрации транспортных средств, обеспечив интеграцию систем.

Сформировать справку можно только если человек не состоит на учете в РЦПН. Когда пациент обращается в поликлинику, то осуществляется автоматический запрос в базу данных РЦПН по ПИН пациента.