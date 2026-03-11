Нового главу МЧС Канатбека Чыныбаева представили личному составу ведомства

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангелдиев представил коллективу Министерства чрезвычайных ситуаций нового главу ведомства — Канатбека Чыныбаева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, церемония представления прошла сегодня 11 марта. Данияр Амангелдиев отметил, что Канатбек Чыныбаев обладает значительным опытом работы в системе чрезвычайных служб и способен эффективно руководить ведомством.

По его словам, перед министерством стоят важные задачи, связанные со снижением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и усилением профилактической работы.

Напомним, согласно указу президента Садыра Жапарова, Канатбек Чыныбаев освобожден от ранее занимаемой должности и назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Канатбек Чыныбаев родился 4 ноября 1983 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова в 2006 году, а в 2018-м — Академию гражданской защиты МЧС России.

С 2006 по 2022 год работал в различных подразделениях Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

С июля 2022-го находился в служебной командировке в Ситуационном центре администрации президента, оставаясь в кадровом резерве Вооруженных сил. В феврале 2026 года был назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций.

За образцовое исполнение воинских и служебных обязанностей награжден рядом ведомственных наград, включая медали «За безупречную службу» II степени и «За отличную воинскую службу» I и II степеней.