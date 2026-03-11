16:56
Общество

Нового главу МЧС Канатбека Чыныбаева представили личному составу ведомства

Фото МЧС КР. Нового главу МЧС Канатбека Чыныбаева представили личному составу ведомства

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангелдиев представил коллективу Министерства чрезвычайных ситуаций нового главу ведомства — Канатбека Чыныбаева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, церемония представления прошла сегодня 11 марта. Данияр Амангелдиев отметил, что Канатбек Чыныбаев обладает значительным опытом работы в системе чрезвычайных служб и способен эффективно руководить ведомством.

По его словам, перед министерством стоят важные задачи, связанные со снижением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и усилением профилактической работы.

Напомним, согласно указу президента Садыра Жапарова, Канатбек Чыныбаев освобожден от ранее занимаемой должности и назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Канатбек Чыныбаев родился 4 ноября 1983 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова в 2006 году, а в 2018-м — Академию гражданской защиты МЧС России.

С 2006 по 2022 год работал в различных подразделениях Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

С июля 2022-го находился в служебной командировке в Ситуационном центре администрации президента, оставаясь в кадровом резерве Вооруженных сил. В феврале 2026 года был назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций.

За образцовое исполнение воинских и служебных обязанностей награжден рядом ведомственных наград, включая медали «За безупречную службу» II степени и «За отличную воинскую службу» I и II степеней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365531/
