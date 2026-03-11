Мэрия Бишкека передумала строить девятиэтажку, вместо нее будет паркинг

В мэрии Бишкека отказались от строительства девятиэтажного здания за зданием муниципалитета. Вместо него планируют построить подземный паркинг. Об этом сообщил вице-мэр Азамат Кадыров на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Вопрос о судьбе проекта за зданием мэрии поднял депутат Алмаз Аскар уулу (фракция «Эл үмүтү»).

По словам вице-мэра, первоначальный план строительства многоэтажного объекта пересмотрели.

«Там построят подземный паркинг с благоустроенной территорией. Сверху планируется обустроить сквер», — сказал Азамат Кадыров.

Таким образом, вместо девятиэтажного здания на участке за мэрией появится парковка для автомобилей, а над ней — общественное пространство для горожан.

Ранее сообщалось, что на месте закрытой парковки возле нынешнего здания мэрии на улице Киевской начали подготовительные работы к строительству нового административного здания муниципалитета.