14:43
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Общество

Мэрия Бишкека передумала строить девятиэтажку, вместо нее будет паркинг

В мэрии Бишкека отказались от строительства девятиэтажного здания за зданием муниципалитета. Вместо него планируют построить подземный паркинг. Об этом сообщил вице-мэр Азамат Кадыров на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Вопрос о судьбе проекта за зданием мэрии поднял депутат Алмаз Аскар уулу (фракция «Эл үмүтү»).

По словам вице-мэра, первоначальный план строительства многоэтажного объекта пересмотрели.

«Там построят подземный паркинг с благоустроенной территорией. Сверху планируется обустроить сквер», — сказал Азамат Кадыров.

Таким образом, вместо девятиэтажного здания на участке за мэрией появится парковка для автомобилей, а над ней — общественное пространство для горожан.

Ранее сообщалось, что на месте закрытой парковки возле нынешнего здания мэрии на улице Киевской начали подготовительные работы к строительству нового административного здания муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365500/
просмотров: 784
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-мэр призвал депутатов отказаться от машин и ездить на автобусах
Почасовая парковка в Бишкеке заставит перейти на общественный транспорт — мэрия
Более 100 контролеров парковок в Бишкеке останутся без работы после цифровизации
Парковочных мест не хватает. Как в Бишкеке намерены решать проблему
Открытие части моста на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке перенесли на выходные
В Бишкеке полгектара сельхозземли перевели под строительство многоэтажек
Парковки в Бишкеке могут стать платными. Прайс по зонам
В Бишкеке предлагают изменить правила выкупа земли под строительство многоэтажек
Стоянка автомобилей на газонах и тротуарах Бишкека
В Бишкеке бетононасос упал и обесточил улицу. Минстрой оштрафовал стройкомпанию
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
14:42
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начал...
14:37
Жизнь после пенсии: как в Бишкеке создают пространство для активного долголетия
14:35
56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
14:26
Избегать мест стихийной торговли, чтобы исключить отравления, советуют медики
14:25
Брилянтта, Врачкуль, Адмирал, Июльбек. Как еще назвали детей в КР — ГУ «Кызмат»