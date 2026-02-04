11:41
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

За мэрией Бишкека начали строить новое здание с паркингом

В центре Бишкека на месте закрытой парковки возле здания мэрии начали подготовительные работы к строительству нового административного здания с двухуровневой подземной парковкой.

Читайте по теме
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой

Как сообщили ранее в муниципалите, проект нового объекта планируют реализовать в 2026 году.

Новый объект появится за зданием мэрии на улице Киевской. Под ним разместят двухуровневую подземную парковку. На данный момент ведутся планирование, подготовка и этап проектирования.

По словам вице-мэра Азамата Кадырова, проект разработали еще в 2020 году, но основные  работы начнутся только после завершения корректировки планировочных решений.

На месте установили забор и металлические конструкции, а рабочие, по наблюдениям, в основном являются иностранными гражданами. Официальные комментарии подрядчиков на момент публикации отсутствуют.

Ранее рядом закрыли парковку, что вызвало вопросы со стороны депутатов горкенеша, поскольку альтернативных мест для автомобилей в непосредственной близости немного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360521/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом
В центре Бишкека построят 25-этажный бизнес-центр с вертолетной площадкой
В центре Бишкека из-за аварии на сетях отключили воду
Бишкек может запустить городские поезда: мэрия изучает вопрос
Мэрия Бишкека выставила на аукцион 77 единиц транспорта
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Краны над домами. Стройка в районе Дворца спорта пугает жителей
Что строят в парке имени Ататюрка? Мэрия Бишкека рассказала подробности
«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями
Инновационные музеи, роботы, кино. В Таласе строят развлекательный центр
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
4 февраля, среда
11:35
В Бишкеке обсудили проекты по улучшению качества атмосферного воздуха В Бишкеке обсудили проекты по улучшению качества атмосф...
11:32
40 лет со дня аварии на ЧАЭС. В Кыргызстане насчитывается 800 чернобыльцев
11:30
Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей
11:18
В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Чек-лист настороженности
11:11
В Бишкеке и Чуйской области реализуют проект по улучшению качества воздуха