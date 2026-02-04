За мэрией Бишкека начали строить новое здание с паркингом

В центре Бишкека на месте закрытой парковки возле здания мэрии начали подготовительные работы к строительству нового административного здания с двухуровневой подземной парковкой.

Как сообщили ранее в муниципалите, проект нового объекта планируют реализовать в 2026 году.

Новый объект появится за зданием мэрии на улице Киевской. Под ним разместят двухуровневую подземную парковку. На данный момент ведутся планирование, подготовка и этап проектирования.

По словам вице-мэра Азамата Кадырова, проект разработали еще в 2020 году, но основные работы начнутся только после завершения корректировки планировочных решений.

На месте установили забор и металлические конструкции, а рабочие, по наблюдениям, в основном являются иностранными гражданами. Официальные комментарии подрядчиков на момент публикации отсутствуют.

Ранее рядом закрыли парковку, что вызвало вопросы со стороны депутатов горкенеша, поскольку альтернативных мест для автомобилей в непосредственной близости немного.