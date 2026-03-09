В Бишкеке 9 марта будет пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +15 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.06. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Памятные даты

В Киргизии вышло в свет первое издание на русском языке — газета «Пишпекский листок»

В 1918 году вышел первый номер газеты «Пишпекский листок» — первой советской газеты в Киргизии. Орган Пишпекского уездного Совета народных депутатов. Издавалась на русском языке до 1922 года тиражом 200–500 экземпляров. Первым редактором был Григорий Швец-Базарный.

Публиковались приказы, постановления и другие документы, определяющие очередные задачи советских учреждений и партийных организаций; новости политической, экономической жизни города, уезда и страны, а также зарубежные; помещались художественные произведения, фельетоны, объявления.

Всемирный день диджея

Это, скорее, не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.

Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией благотворительных акций и является 9 марта — Всемирный день диджея.

В продажу поступили первые куклы Барби

Кукла Барби — одна из самых популярных в мире игрушек.

Так, в начале 1950-х годов в Германии по мотивам популярного комикса для взрослых создана маленькая кукла Лили. С большой грудью, длинными ногами, Лили не предназначалась для детей и не продавалась в игрушечных магазинах.

Приехав домой в США, Хандлер поручила дизайнеру Джеку Райану немного изменить куклу и сделать ее более приемлемой для детей. Куклу создательница игрушки назвала Барби в честь своей дочери.

Игрушка запатентована в 1958 году и предназначалась для девочек 3-12 лет.

9 марта 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в черно-белом полосатом купальнике, солнцезащитных очках и туфлях на шпильке.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Субайылда Абдыкадырова

Субайылда Абдыкадырова родилась 9 марта 1935 года в селе Сары-Булак Калининского района.

Трудовую биографию начала литсотрудником в редакции газеты «Ленинчил жаш» в 1957-м, затем работала в редакции журнала «Кыргызстан аялдары», редактором в комитете Гостелерадио Киргизской ССР, заведующей отделом искусства в редакции журнала «Ала-Тоо», а с 1987-го — корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

Печаталась с 1953 года. Первый поэтический сборник «Любовь пришла» выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1958-м на русском языке, а первым стихотворным сборником на родном языке явился «Булак» («Родник»), изданный в 1959 году. Автор более 20 стихотворных сборников.

Член Союза писателей СССР с 1959-го. В 1991 году присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики».

Ушла из жизни 22 апреля 2010 года.

Родилась музыкант-инструменталист Самара Токтакунова

Фото Sputnik/Жоомарт Ураимов. Самара Токтакунова

Родилась 9 марта 1945 года. Комузчи, педагог, народная артистка СССР.

В ее обширном концертном репертуаре произведения Токтогула, Ыбырая, Карамолдо, Ниязалы, Атая, Шекербека, Болуша и других корифеев национальной музыкальной культуры.

Впервые в истории комузного исполнительства дала сольный концерт в двух отделениях и выступила с Государственным большим симфоническим оркестром под управлением народного артиста СССР Асанхана Джумахматова в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, а также с Академическим оркестром народных инструментов, президентским камерным оркестром «Манас», симфоническим интер-оркестром «Теквен» (Турция).

С 1993 года — профессор Кыргызской национальной консерватории по классу комуза. Среди учеников — лауреаты международных конкурсов Руслан Жумабаев, Рахат Кочорбаев, Залина Касымова, заслуженная артистка КР Анара Эсенгулова, Токтобюбю Черикчиева, Гульбара Байгашкаева, декан консерватории Нурзат Орозалиева, Ишен Календаров, Бек Алагушов и другие.

Самара Токтакунова — также кавалер ордена «Манас» и медали «Данк», лауреат премии Ленинского комсомола, XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, межзонального конкурса Средней Азии и Казахстана и множества других званий.

Родился дизайнер Дмитрий Лысогоров

Фото Дмитрия Лысогорова

Родился 9 марта 1947 года в городе Кобрине Белорусской ССР. Графический дизайнер, художник и фотограф.

В 1980-1982 годах работал старшим художественным редактором издательства «Кыргызстан», в 1982-1984 — во внешторгрекламе издательства «Советский композитор» (Москва), в 1984 году — в художественном фонде Киргизской ССР.

Автор дизайна сомов, кыргызских паспортов, почтовых марок, посвященных Олимпиаде-80 и охране памятников истории и культуры Киргизии, работы «Чемпионат мира по кикбоксингу», «Чемпионат мира по футболу — 2002», «Народное искусство Кыргызстана» и многих других.

Куда сходить

