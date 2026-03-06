Центризбирком предлагают сократить: к чему может привести реформа его состава

В Жогорку Кенеш внесен проект конституционного закона, предусматривающий сокращение состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с 12 до 7 членов. Документ подготовлен группой депутатов и уже вызвал широкую дискуссию среди представителей избирательной системы и экспертов.

Инициаторы законопроекта утверждают, что предлагаемые изменения направлены на оптимизацию работы государственного аппарата, повышение эффективности принятия решений и сокращение бюджетных расходов. Однако критики инициативы предупреждают: столь значительное уменьшение состава ЦИК может повлиять на независимость комиссии и баланс влияния внутри ключевого органа, отвечающего за проведение выборов.

Оптимизация или перераспределение влияния?

Как указано в сопроводительных документах, проект разработан во исполнение указа президента от 30 декабря 2025 года, направленного на оптимизацию системы государственного управления и снижение бюрократической нагрузки.

Согласно предлагаемым поправкам, численность членов Центральной избирательной комиссии предлагается сократить почти вдвое — с 12 до 7 человек.

Одновременно меняется и порядок формирования комиссии.

Три члена ЦИК предлагается назначать по представлению президента, еще четыре — избирать Жогорку Кенешу по собственной инициативе.

Авторы инициативы считают, что новая модель позволит ускорить процесс принятия решений и снизит риск ситуаций, когда комиссия не может прийти к решению из-за равного распределения голосов.

В пояснительной записке подчеркивается, что предложенные изменения основаны на международной практике. По мнению инициаторов, эффективность работы избирательных органов не зависит напрямую от большого числа их участников.

Также отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не повлечет негативных социальных или правовых последствий.

Критика внутри самой комиссии

Тем не менее внутри самой Центральной избирательной комиссии инициатива вызвала серьезные вопросы.

Член ЦИК Кайрат Маматов раскритиковал предложение сократить состав комиссии. По его словам, действующая модель формирования органа построена на конституционном принципе паритетного представительства.

В настоящее время комиссия состоит из 12 человек — по шесть членов назначаются президентом и избираются парламентом. Такая система, по мнению Маматова, позволяет учитывать позиции обеих ветвей власти и поддерживать институциональный баланс.

Он отметил, что даже при формальном сохранении принципа паритета сокращение состава до 8 или 10 человек объективно снижает представительность органа и может изменить распределение влияния внутри комиссии.

«В кризисных или политически чувствительных ситуациях оказать давление на широкий коллегиальный состав значительно сложнее, чем на ограниченное число членов. Чем меньше состав, тем ниже порог воздействия на итоговые решения», — подчеркнул Маматов.

По его словам, механизм формирования Центризбиркома напрямую связан с доверием общества и международных наблюдателей к избирательному процессу. Поэтому любые изменения должны учитывать не только вопросы эффективности и экономии средств, но и необходимость сохранения независимости органа, отвечающего за проведение выборов.

Позиция руководства ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров в комментариизаявил, что депутаты имеют полное право вносить подобные законодательные инициативы.

«Если закон будет принят, то мы исполним его. Депутаты предлагают сократить наш штат до семи человек. Я лишь могу добавить, что, возможно, было бы правильнее, если бы в составе комиссии работали восемь членов — четыре по квоте президента и четыре по квоте Жогорку Кенеша», — отметил он.

По его словам, такой вариант позволил бы сохранить принцип равного представительства.

Экспертные оценки: риск для независимости

Эксперт по выборам Айнура Усупбекова считает, что сокращение состава Центральной избирательной комиссии до семи человек может поставить под угрозу институциональную независимость этого органа.

«При таком составе любое минимальное большинство получает возможность определять ключевые решения комиссии, включая вопросы регистрации кандидатов, рассмотрения жалоб и подведения итогов выборов. Для органа, обеспечивающего реализацию избирательных прав граждан, крайне важно сохранять баланс субъектов формирования и высокий уровень профессионализма членов комиссии», — считает эксперт.

Она отмечает, что сокращение состава до семи человек фактически означает возможность принятия решений минимальным большинством голосов, что значительно увеличивает влияние стороны, обладающей численным преимуществом при формировании комиссии.

По словам Усупбековой, при таком составе даже один дополнительный голос может определить исход ключевых решений.

Речь идет, в частности, о:

регистрации кандидатов и политических партий;

рассмотрении жалоб и электоральных споров;

подведении итогов выборов.

«Это создает риск концентрации влияния и политизации деятельности комиссии, что может негативно сказаться на общественном доверии к избирательному процессу», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, по ее мнению, малочисленный состав снижает устойчивость института. В период избирательных кампаний возможны ситуации самоотвода, конфликта интересов или временного отсутствия членов комиссии.

«При составе из семи человек выбытие даже одного-двух членов может существенно повлиять на способность комиссии полноценно принимать решения», — добавила она.

Вопрос профессионализации

Вместе с тем эксперт отмечает, что ключевым фактором доверия к выборам остается профессиональный уровень членов Центризбиркома.

По ее мнению, для повышения доверия к избирательной системе важно, чтобы не менее половины членов комиссии составляли специалисты, обладающие практическим опытом участия в выборах и глубокими знаниями избирательного законодательства.

Усупбекова также обращает внимание на конституционный статус Центральной избирательной комиссии.

ЦИК является органом, обеспечивающим реализацию избирательных прав граждан, а действующая модель его формирования основана на принципе институционального паритета: шесть кандидатур выдвигаются Жогорку Кенешем и шесть — президентом.

По ее словам, такая формула позволяет сохранять баланс между различными субъектами формирования комиссии и не дает ни одной стороне возможности формировать устойчивое большинство.

«ЦИК — это не управленческий штаб, где ключевым фактором является скорость принятия решений. Это институт, который должен обеспечивать независимость, беспристрастность и доверие общества к выборам», — отмечает эксперт.

Спорный порядок вступления закона в силу

Еще один аспект, вызывающий дискуссии, порядок вступления закона в силу.

Инициируемый в Жогорку Кенеше проект конституционного закона предусматривает, что документ начнет действовать со дня его официального опубликования.

По словам Айнуры Усупбековой, это максимально жесткая формула.

«Она означает, что закон начнет действовать не через десять дней, не с новой каденции и не после завершения полномочий действующего состава, а непосредственно после подписания президентом и официального опубликования», — пояснила она.

Фактически закон может быть принят парламентом, подписан главой государства, опубликован в газете «Эркин Тоо», и уже на следующий день может начать применяться новый порядок формирования Центральной избирательной комиссии.

Учитывая, что речь идет о конституционном органе, обеспечивающем реализацию избирательных прав граждан, подобный механизм вступления закона в силу требует особенно взвешенного и публичного подхода.

Вопрос общественного обсуждения

Эксперт также обращает внимание на отсутствие широкого общественного обсуждения инициативы.

По ее словам, само по себе отсутствие общественного обсуждения не делает конституционный закон автоматически незаконным. Однако существуют важные процедурные нюансы.

Законодательство о нормативных правовых актах предусматривает, что проекты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, должны проходить общественное обсуждение.

Изменение порядка формирования Центральной избирательной комиссии напрямую связано с обеспечением избирательных прав граждан, поскольку ЦИК является органом, администрирующим весь избирательный процесс.

Вместе с тем регламент Жогорку Кенеша допускает ускоренное рассмотрение конституционных законов, при котором обсуждение может проходить в сокращенные сроки или параллельно с парламентскими чтениями.

Однако такая практика, по словам эксперта, неизбежно снижает уровень транспарентности и общественного доверия.

Возможные юридические риски

По мнению Айнуры Усупбековой, юридические риски могут возникнуть, если одновременно присутствуют два обстоятельства:

Закон изменяет порядок формирования органа, влияющего на избирательные права граждан.

Отсутствует мотивированное и убедительное обоснование срочности его принятия.

В такой ситуации может возникнуть вопрос о нарушении процедуры принятия нормативного правового акта, резюмировала эксперт.

Таким образом, инициатива о сокращении состава Центральной избирательной комиссии, задуманная как административная оптимизация, уже стала предметом широкой дискуссии. Ее дальнейшая судьба будет зависеть не только от позиции депутатов, но и от того, насколько убедительными окажутся аргументы сторон в вопросе сохранения баланса между эффективностью управления и независимостью института, отвечающего за проведение выборов в стране.