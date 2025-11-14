18:09
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

Цены на мясо не дадут взвинтить. В Бишкеке прошли масштабные рейды

В столице прошли рейды, направленные на недопущение необоснованного роста цен на мясную продукцию. Проверки велись в рамках исполнения приказа Антимонопольной службы регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР от 14 августа 2025 года, а также поручения мэрии Бишкека от 15 августа, сообщает пресс-служба муниципалитета.

С 15 августа по 11 ноября провели 266 рейдовых мероприятий.

Они охватили:

  • крупные рынки: «Ош базар», «Дордой Моторс», «Аламедин», «Орто-Сай» и другие;
  • сети супермаркетов: «Азия», «Глобус», «Народный»;
  • магазины и мясные лавки: «Устукан», «Нарын ЭТ», «Огород», «Элет», «Эт Мясо», «Нурико» и другие.

В ходе проверок фиксировались случаи искусственного завышения цен. В таких ситуациях антимонопольная служба применяет штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.

В муниципалитете подчеркивают, что контроль цен на социально значимые продукты носит систематический характер и будет продолжен.

Цель рейдов — обеспечение прозрачности ценообразования и профилактика спекулятивных повышений стоимости мясной продукции, чтобы защитить интересы жителей столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350977/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Рынки Бишкека предоставят фермерам бесплатные места для стабилизации цен на мясо
Малый бизнес не трогать! Президент жестко остановил ночные рейды
Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
Кыргызстан полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной
Госрегулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года
Мировые цены на говядину достигли рекордного максимума с 1960 года
Кыргызстанские компании будут отправлять мясо на экспорт в Южную Корею
Семь штрафов наложили за завышение цен на мясо в Кыргызстане
Первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан заключен в Беларуси
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
14 ноября, пятница
18:06
Запускается новый маршрут электробусов № 66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
18:02
Арсен Иманкулов: Да, бизнесу тяжело. Но хуже будет, если света не станет совсем
17:50
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
17:47
Президент Садыр Жапаров посетит Узбекистан с рабочим визитом
17:44
Алтынай Джу: В ГКНБ выслушали мои идеи, встреча прошла спокойно