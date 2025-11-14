Цены на мясо не дадут взвинтить. В Бишкеке прошли масштабные рейды

В столице прошли рейды, направленные на недопущение необоснованного роста цен на мясную продукцию. Проверки велись в рамках исполнения приказа Антимонопольной службы регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР от 14 августа 2025 года, а также поручения мэрии Бишкека от 15 августа, сообщает пресс-служба муниципалитета.

С 15 августа по 11 ноября провели 266 рейдовых мероприятий.

Они охватили:

крупные рынки: «Ош базар», «Дордой Моторс», «Аламедин», «Орто-Сай» и другие;

сети супермаркетов: «Азия», «Глобус», «Народный»;

магазины и мясные лавки: «Устукан», «Нарын ЭТ», «Огород», «Элет», «Эт Мясо», «Нурико» и другие.

В ходе проверок фиксировались случаи искусственного завышения цен. В таких ситуациях антимонопольная служба применяет штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.

В муниципалитете подчеркивают, что контроль цен на социально значимые продукты носит систематический характер и будет продолжен.

Цель рейдов — обеспечение прозрачности ценообразования и профилактика спекулятивных повышений стоимости мясной продукции, чтобы защитить интересы жителей столицы.