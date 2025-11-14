Малый бизнес не трогать! Президент жестко остановил ночные рейды

Президент Садыр Жапаров публично обратился к мэрам Бишкека и Оша, раскритиковав чрезмерно жесткое проведение ночных рейдов, связанных с экономией электроэнергии и обеспечением правопорядка. Пост опубликован на странице в соцсетях президента.

Глава государства заявил, что поручение властям касалось исключительно заведений, где действительно нарушается порядок: ночных клубов, мест с массовыми застольями, а также банкетных залов, где собираются сотни людей и мероприятия продолжаются до глубокой ночи.

Однако, по словам президента, на практике все произошло иначе.

«Проверяющие закрывали даже обычные заведения общепита, включая точки быстрого питания вроде KFC. Людей, которые спокойно находились в кафе, выгоняли, предпринимателям грубили, свет и воду отключали без достаточных оснований», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент потребовал немедленно прекратить подобные действия.

Он напомнил, что экономия электроэнергии должна начинаться с государственных учреждений, которые по-прежнему держат освещение круглосуточно по принципу «государство платит».

«А к небольшим заведениям, которые работают тихо и без нарушений, не приходите и не мешайте их деятельности», — заявил он.

Напомним, 13 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев потребовал строго соблюдать закон о тишине и постановление кабмина, согласно которым тои, развлекательные мероприятия, а также работа кафе, ресторанов и ночных клубов должны завершаться не позднее 22.00. В этот же вечер мэрии Бишкека и Оша провели рейды по городам и заставляли заведения закрываться в 22.00.