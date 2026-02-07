18:52
Общество

В Кыргызстане могут начать выдавать пособие всем детям до трех лет

В настоящее время рассматривается вопрос внедрения единого пособия для всех детей до трех лет. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Эдиль Байсалов отметил, что особое внимание будет уделено вопросам социальной защиты женщин с детьми, лиц с инвалидностью, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая матерей и детей, проживающих в высокогорных, отдаленных и приграничных районах.

Ранее депутаты вынесли на общественное обсуждение проект закона, направленный на расширение соцподдержки. Они предложили выплачивать пособие всем гражданам (семьям) с детьми до 12 лет, а в случае если семья является нуждающейся — до 16-летия детей.

Позже Эдиль Байсалов заявил, что государство не может начать выплату пособий всем детям, независимо от доходов их семей. Но заверил, что в ближайшие месяцы кабмин сделает несколько шагов по изменению ситуации с пособиями.
