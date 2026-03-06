09:31
Общество

Строительство аэропорта «Джалал-Абад» не прекращали. Проект реализуют по графику

Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Как должен выглядеть аэропорт «Джалал-Абад» после завершения строительства по проекту

Распространяемая в социальных сетях информация о якобы приостановке строительства нового международного аэропорта в Джалал-Абадской области не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, возведение аэропорта продолжается. Проект реализуют в Сузакском районе. Общая площадь воздушной гавани составляет 381 гектар.

На сегодня земляные работы по устройству взлетно-посадочной полосы и перрона выполнены на 80 процентов. Параллельно строится аэровокзальный комплекс — здание терминала возвели до второго этажа.

Временная техническая пауза в отдельных строительных процессах связана с плохой погодой. Это обычная практика при реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Сейчас строительные работы продолжаются, и проект реализуется по утвержденному графику.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» просит общественность и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию.
