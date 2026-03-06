Строительство аэропорта «Джалал-Абад» не прекращали. Проект реализуют по графику

Распространяемая в социальных сетях информация о якобы приостановке строительства нового международного аэропорта в Джалал-Абадской области не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
По ее данным, возведение аэропорта продолжается. Проект реализуют в Сузакском районе. Общая площадь воздушной гавани составляет 381 гектар.
На сегодня земляные работы по устройству взлетно-посадочной полосы и перрона выполнены на 80 процентов. Параллельно строится аэровокзальный комплекс — здание терминала возвели до второго этажа.
Временная техническая пауза в отдельных строительных процессах связана с плохой погодой. Это обычная практика при реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Сейчас строительные работы продолжаются, и проект реализуется по утвержденному графику.
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» просит общественность и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию.