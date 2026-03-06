Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и праздничные концерты

Театры

7 марта. Балет «Баядерка»

Балет «Баядерка» — это романтичная история о любви танцовщицы-баядерки Никии и храброго воина Солора, дворцовых интригах Великого Брамина и мстительной ревности дочери раджи Гамзатти, свадьбе с трагическим финалом и последней встрече Никии и Солора в царстве теней.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

7 марта. Трагикомедия «Три сестры»

В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

7-8 марта. Этномюзикл «Раймалы и Бегимай»

Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

8 марта. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

7-8 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 февраля — 15 марта. Выставка «Рерих вестник красоты. Мастер, сын Мастера»

Представлены живопись, баннеры, фотографии, посвященные 100-летию Центральноазиатской экспедиции Николая Рериха и 100-летию Людмилы Шапошниковой, основателя Международного центра Рерихов (Москва).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля . В ыставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-22 марта. Выставка «Путь»

В центре внимания — две контрастные и в то же время созвучные географические точки: Кыргызстан и Турция. Проект объединяет три уникальных авторских взгляда на природу, архитектуру и атмосферу этих стран. Представлены работы Таалая Мусурманкулова, Талгата Бокоева, Арстана Дукуева. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 марта — 3 апреля. Выставка «Волшебный мир весны»

Экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

1-8 марта. Цветочная ярмарка

Вас ждут изысканные композиции, свежие цветы и подарки, которые говорят о любви, заботе и восхищении без лишних слов. Это больше чем ярмарка. Это атмосфера праздника, вдохновения и настоящей весны.

ДТЦ «Ташрабат», 10.00-20.00.

2-25 марта. Выставка «Тоолордун кыздары»

В экспозиции представлены работы известных художниц Кыргызстана, раскрывающие образ женщины через национальные традиции, внутренний мир и красоту родной природы. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

8 марта. Благотворительная ярмарка

Вас ждет уютная атмосфера, интересные товары, живое общение и ощущение того, что вы делаете что-то действительно важное. Каждая покупка — это вклад в доброе дело, каждая улыбка — это поддержка.

ТРЦ Asia Mall, 11.00-22.00.

8 марта. Праздничная программа

Вас ждут живая музыка — мелодии, которые создают настроение весны, арт-перформанс, уникальная инсталляция, посвященная женской энергии, вдохновению и весне.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 16.00-22.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

7 марта. Кинопоказ

Состоится показ документального фильма «Джамиля» (2018) режиссера Аминаты Эшар. После просмотра обязательно поговорим о фильме.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

7 марта. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

7-8 марта. Американский цирк «Экстрим»

Вас ждут мотокаскадеры, удивительные трюки воздушных гимнастов, дрессированные медведи, один из лучших клоунов мира, американское «колесо смелости» и многое другое.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

8 марта. Women Fest

Это не просто концерт — это манифест женской силы. Все самые популярные артистки выступят на одной сцене.

«Жаштык арена», 18.00.

8 марта. Концерт Бека Борбиева

Концерт народного артиста Кыргызской Республики Бека Борбиева — это яркое музыкальное событие, наполненное атмосферой праздника и душевного тепла.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

8 марта. Концерт «Для вас, любимые»

В программе мировая и национальная классика, популярные и любимые зрителями произведения в исполнении лучших солистов оперы и балета, симфонического оркестра театра. Дирижер — Семетей Султанов. Режиссер — Найля Рахмадиева. Главный балетмейстер — народная артистка КР Айзада Тумакова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

8 марта. Киноужин

В программе фильмы о любви и выборе, о смелости быть собой и о встречах, которые меняют жизнь. В этот раз покажут ленту «Восемь женщин».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

7 марта. Лекция по истории искусства

Мы поговорим о русском искусстве. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

7 марта. Квест по музею

Женщины музы, кто они были? Каких женщин увековечивали на холстах? Какие истории скрываются за портретами? Давайте поизучаем женские портреты и тайны, которые скрываются за ними.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

8 марта. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

8 марта. Детское шоу

На этой неделе детей ждет праздничная программа — веселые выступления, игры и незабываемые эмоции для маленьких гостей.

ДТЦ «Ташрабат», 16.00.

7-8 марта. Спектакли «Бардыгын билгим келет» и «Алиса в стране чудес»

«Бардыгын билгим келет» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





7 марта. Мастер-класс по приготовлению печенья

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они сделают праздничное печенье, украсят его и упакуют в подарок. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

8 марта. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма»

Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие— куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко— куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не по плану.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.