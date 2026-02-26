22:13
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

Фильмы, питчинги и новые имена. Каким будет форум «Умут» в этом году

3-7 марта в Бишкеке пройдет XIII Международный форум молодого кино «Умут». В программе — конкурсные и специальные показы, фильмы — участники международных фестивалей, лекции, мастер-классы и питчинги проектов. О том, как меняется форум, какие возможности он дает участникам и что стоит увидеть зрителям, рассказала его продюсер и координатор Эльвира Мамытова.

«Для нас это важный этап. «Умут» сформировался как устойчивая профессиональная площадка и стал заметным событием в кинематографической жизни Центральной Азии. Мы подходим к этому году с ощущением развития и внутреннего роста. Постепенно форум приобретает более четкую структуру и становится не только местом показов фильмов, но и полноценной профессиональной средой для молодых кинематографистов», — отметила она.

Эльвира Мамытова считает, что на этой международной площадке можно увидеть новые работы молодых режиссеров из Кыргызстана и других стран.

«Сегодня у нас четко выделяются два ключевых направления. Первое — основная программа «Умут», где проходят конкурсные и специальные показы, премьеры и обсуждения фильмов. Второе — Umut Industry, образовательная и деловая площадка форума. Он интересен тем, что объединяет зрителей и профессионалов, молодое и более опытное поколение кинематографистов. Здесь можно не только посмотреть кино, но и попасть в живую профессиональную и образовательную среду, получить новые знания, информацию и контакты», — подчеркнула продюсер.

Она добавила, что основная программа включает международный и национальный конкурсы, специальные показы и обсуждения фильмов с авторами. В ней представлены фильмы из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, России, Армении и других стран.

«Мы рады поделиться важной новостью. В прошлом году мы начали проводить отдельную документальную программу UmutDoc, а в этом году она выросла в самостоятельный фестиваль документального кино «УмутДок». Особое значение имеет питчинг короткометражных игровых проектов: авторы представляют свои идеи экспертам киноиндустрии и получают профессиональную обратную связь. Вся программа Umut Industry выстроена вокруг питчинга, чтобы участники получили максимально практический результат», — резюмировала Мамытова.

Рассказывая о членах жюри, она отметила, что это представители киноиндустрии, студий и профессиональных платформ — они не только оценивают проекты, но и готовы оказывать практическую поддержку. Важно, что мероприятия Umut Industry открыты для всех: на лекции, мастер-классы и встречи могут прийти не только участники программы, но и любые заинтересованные авторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363729/
просмотров: 202
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
26 февраля, четверг
22:03
Жители Дача СУ просят отремонтировать дорогу, соединяющую села. Ответ Минтранса Жители Дача СУ просят отремонтировать дорогу, соединяющ...
21:42
Фильмы, питчинги и новые имена. Каким будет форум «Умут» в этом году
21:30
Нацбанк Кыргызстана провел крупнейшую валютную интервенцию в 2026 году
21:24
Незаконная торговля отходами приносит до $18 миллиардов прибыли в год — ООН
21:17
На перевале Долон ввели временные ограничения для большегрузов