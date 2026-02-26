Фильмы, питчинги и новые имена. Каким будет форум «Умут» в этом году

3-7 марта в Бишкеке пройдет XIII Международный форум молодого кино «Умут». В программе — конкурсные и специальные показы, фильмы — участники международных фестивалей, лекции, мастер-классы и питчинги проектов. О том, как меняется форум, какие возможности он дает участникам и что стоит увидеть зрителям, рассказала его продюсер и координатор Эльвира Мамытова.

«Для нас это важный этап. «Умут» сформировался как устойчивая профессиональная площадка и стал заметным событием в кинематографической жизни Центральной Азии. Мы подходим к этому году с ощущением развития и внутреннего роста. Постепенно форум приобретает более четкую структуру и становится не только местом показов фильмов, но и полноценной профессиональной средой для молодых кинематографистов», — отметила она.

Эльвира Мамытова считает, что на этой международной площадке можно увидеть новые работы молодых режиссеров из Кыргызстана и других стран.

«Сегодня у нас четко выделяются два ключевых направления. Первое — основная программа «Умут», где проходят конкурсные и специальные показы, премьеры и обсуждения фильмов. Второе — Umut Industry, образовательная и деловая площадка форума. Он интересен тем, что объединяет зрителей и профессионалов, молодое и более опытное поколение кинематографистов. Здесь можно не только посмотреть кино, но и попасть в живую профессиональную и образовательную среду, получить новые знания, информацию и контакты», — подчеркнула продюсер.

Она добавила, что основная программа включает международный и национальный конкурсы, специальные показы и обсуждения фильмов с авторами. В ней представлены фильмы из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, России, Армении и других стран.

«Мы рады поделиться важной новостью. В прошлом году мы начали проводить отдельную документальную программу UmutDoc, а в этом году она выросла в самостоятельный фестиваль документального кино «УмутДок». Особое значение имеет питчинг короткометражных игровых проектов: авторы представляют свои идеи экспертам киноиндустрии и получают профессиональную обратную связь. Вся программа Umut Industry выстроена вокруг питчинга, чтобы участники получили максимально практический результат», — резюмировала Мамытова.

Рассказывая о членах жюри, она отметила, что это представители киноиндустрии, студий и профессиональных платформ — они не только оценивают проекты, но и готовы оказывать практическую поддержку. Важно, что мероприятия Umut Industry открыты для всех: на лекции, мастер-классы и встречи могут прийти не только участники программы, но и любые заинтересованные авторы.