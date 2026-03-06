В Бишкеке 6 марта будет пасмурно. Температура воздуха ожидается +8 градусов.

В Кыргызстане ратифицировано Соглашение о создании СНГ

Фото из интернета. Эмблема Содружества Независимых Государств

Соглашение в Кыргызстане ратифицировано в 1992 году. С этого момента КР является членом Содружества.

СНГ основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путем подписания 8 декабря 1991-го в Вискулях (Беловежская Пуща) Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Уже 10 декабря оно ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.

13 декабря 1991 года в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей.

Переименованы некоторые районы Кыргызстана

В 1992 году Джаны-Джольский район Джалал-Абадской области переименован в Аксыйский (с центром в селе Кербен), а Ленинский район этой же области — в Ноокенский (с центром в селе Масы).

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касым Каимов

Фото open.kg. Касым Каимов

Родился 6 марта 1926 года в селе Озгоруш Таласского района одноименной области. Журналист, прозаик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

В 1955-м издана первая книга рассказов «Сонку жолугушуу» («Последняя встреча»). Значительным событием в творчестве писателя явился роман «Атай», изданный в 1961 году и посвященный певцу-импровизатору Атаю Огонбаеву.

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов (1969-1978).

Умер 13 июля 1989-го.

Умер писатель Айткулу Убукеев

Фото open.kg. Айткулу Убукеев

Родился 9 мая 1905 года в селе Кереге-Таш. Прозаик, литературный критик.

Родоначальник кыргызской сатиры. Один из первых сотрудников журнала «Чалкан».

Значительный вклад внес писатель и в художественную прозу. Самое крупное произведение Айткулу Убукеева — роман «Холм раздоров» — охватывает почти 10-летний период жизни кыргызских айылов в предреволюционные годы.

Умер 6 марта 1973-го.

