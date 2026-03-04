15:31
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Самолет со 180 пассажирами прилетит из Омана в Кыргызстан 5 марта

Первый после отмены авиарейс из Омана прибудет в Кыргызстан утром 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По данным компании, самолет приземлится в 8.00. На борту ожидаются 180 пассажиров. Рейс выполнит авиакомпания «АэроНомад».

В пресс-службе отметили, что в связи с текущей обстановкой на Ближнем Востоке в течение дня возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о времени прибытия.

Читайте по теме
На Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан Кыргызстана

Напомним, по состоянию на 2 марта, на Ближнем Востоке находилось около 22 тысяч граждан Кыргызстана — в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент среди них пострадавших или оставшихся без крова граждан нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364468/
просмотров: 793
Версия для печати
Материалы по теме
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
Из Джидды в Бишкек и Ош сегодня вывозят более 200 кыргызстанцев
Турция готова стать посредником в урегулировании эскалации на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Что происходит на Ближнем Востоке на пятые сутки конфликта
Атака на Иран. Армия Узбекистана перешла на усиление
Атака на Иран. Мировые рынки обвалились в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля
С 4 марта возобновляются прямые авиарейсы Джидда — Ош
Книга соболезнований будет открыта в посольстве Ирана 5–6 марта
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области
15:21
В Караколе построят теплоэлектроцентраль мощностью 120 мегаватт