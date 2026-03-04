Самолет со 180 пассажирами прилетит из Омана в Кыргызстан 5 марта

Первый после отмены авиарейс из Омана прибудет в Кыргызстан утром 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По данным компании, самолет приземлится в 8.00. На борту ожидаются 180 пассажиров. Рейс выполнит авиакомпания «АэроНомад».

В пресс-службе отметили, что в связи с текущей обстановкой на Ближнем Востоке в течение дня возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о времени прибытия.

Напомним, по состоянию на 2 марта, на Ближнем Востоке находилось около 22 тысяч граждан Кыргызстана — в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент среди них пострадавших или оставшихся без крова граждан нет.