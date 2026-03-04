10:57
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта

Фото из интернета. Казахстанский тенге после резкого падения накануне также быстро восстановился

Казахстанский тенге заметно подорожал, доллар также подрос. Евро, юань и российский рубль подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4495 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,6469 сома (снижение на 0,83 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,1 сома, продажа — 102,08 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1302 сома (снижение на 0,29 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,115 сома, продажа — 1,147 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1757 сома (рост на 1,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1571 сома, продажа — 0,1863 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6768 сома (снижение на 0,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364429/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 марта
Рубль продолжает дешеветь, как и остальные валюты. Курс валют на 3 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 марта
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 февраля
Юань вновь обновил максимум, рубль и тенге в минусе. Курс валют на 27 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 февраля
Рубль обновил максимум года, юань ставит новый рекорд. Курс валют на 26 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 февраля
Юань обновил рекорд стоимости, рубль дешевеет. Курс валют на 25 февраля
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
4 марта, среда
10:54
Депутат призвал превратить Карагачевую рощу в «маленькую Венецию» Депутат призвал превратить Карагачевую рощу в «маленьку...
10:46
В Мин-Булаке сотрудники муниципального предприятия жалуются на задержку зарплаты
10:43
Нооруз и Орозо айт могут совпасть: как в Кыргызстане отметят двойной праздник
10:43
Суд ЕАЭС: Семьи мигрантов не должны автоматически получать полисы ОМС в РФ
10:40
Суюн Омурзаков: Пробки в городе Ош стали самой большой проблемой