Общество

Жалобы пациентов. Центр альтернативной медицины Замира Акжолбековича закрыли

Центр альтернативной медицины Замира Акжолбековича после жалоб пациентов временно закрыли. Об этом независимый журналист Эламан Карымшаков сообщил в соцсетях по итогам расследования.

В материале отмечается, что так называемый Центр альтернативной медицины Замира Акжолбековича функционировал в здании частного дома по улице Щербакова, 50 в Бишкеке.

По словам журналиста, на деятельность этого центра только за последний период поступило три жалобы от пациентов.

Как рассказала на камеру одна из пациенток, консультанты ей назначили лекарства без осмотра самого народного целителя. «У меня болят колени. И когда я пришла в центр, мне без обследований просто продали препарат», — добавила она.

Начальник отдела лицензирования Министерства здравоохранения Аман Осмонов провел проверку в отношении народного целителя Замира Акжолбековича.

Во время проверки самого Замира Акжолбековича на рабочем месте не оказалось, вместо него отвечал его родной брат Айманбек Жумакеев. В ходе проверки возникли подозрения в отношении его лекарственных трав. Установлено, что они продаются незаконно, а также у него отсутствует лицензия на осуществление деятельности. Когда у целителя запросили соответствующие документы, он отказался их предоставить, заявив, что без адвоката ничего не даст.

В связи с незаконным осуществлением медицинской деятельности наложен штраф в размере 100 тысяч сомов, также вызвана милиция. Оперативная группа Свердловского РУВД прибыла на место, однако их также не впустили внутрь и не представили документы. Следователь провел допрос на месте, опечатал все двери и закрыл помещение.

Дальнейшее расследование будет проводить милиция.

Если есть пострадавшие от действий народного целителя Замира Акжолбековича, вы можете обратиться в отдел лицензирования Минздрава и Свердловское РУВД.
