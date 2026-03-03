В 2025 году в Бишкеке возросло количество обращений в суды

В 2025 году районными судами Бишкека рассмотрено 105 тысяч 530 дел. Такие данные озвучил председатель Бишкекского городского суда Талайбек Абыкеев в ходе совещания по итогам деятельности местных судов столицы за прошлый год под председательством главы Верховного суда Медербека Сатыева.

Отмечается, что в 2025 году рассмотрено на 12 тысяч 841 дело больше, чем в 2024 году.

Из числа рассмотренных районными судами дел 8 тысяч 204 были обжалованы.

В Верховном суде отметили, что 97 тысяч 326 судебных актов не обжаловались, что указывает на сравнительно высокий уровень доверия граждан к вынесенным судебным актам.

«Судьям, чьи судебные акты в значительном числе случаев были оставлены в силе вышестоящими инстанциями, объявлена благодарность. В отношении судей с низкими показателями поручено организовать специальные обучающие мероприятия на базе Высшей школы правосудия», — сообщили в Верховном суде.

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев остановился на предложениях и замечаниях, поступивших от граждан посредством QR-системы. Они в основном указывали на недостаточное количество залов судебных заседаний, несвоевременное рассмотрение отдельных дел, а также на случаи некорректного отношения работников аппарата суда.

По итогам совещания даны поручения на 2026 год, направленные на повышение качества судопроизводства, строгое соблюдение процессуальных сроков и формирование единообразной судебной практики.