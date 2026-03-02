В Кыргызстане стартовал Фестиваль тюльпанов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики запустило Фестиваль тюльпанов, который проходит с 2 по 10 марта. В рамках мероприятия тюльпаны реализуются оптом и в розницу. Стоимость цветов начинается от 75 сомов и выше. Покупатели могут приобрести продукцию как в розничном, так и в оптовом формате.

Основная цель фестиваля — поддержка отечественных производителей, увеличение доли местной продукции на внутреннем рынке и обеспечение населения качественными и экологически чистыми цветами. На площадке представлены различные сорта тюльпанов, а производители имеют возможность напрямую представить свою продукцию потребителям.

Кроме того, мероприятие направлено на развитие цветочного хозяйства, продвижение новых сортов и привлечение инвестиций в отрасль. В рамках фестиваля организованы консультации специалистов и обмен опытом в сфере выращивания цветов.

Министерство продолжит работу по поддержке отечественных производителей и диверсификации сельскохозяйственного сектора страны.