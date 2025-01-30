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Происшествия

МВД заблокировало более 20 сайтов с рекламой платных сексуальных услуг

По инициативе правоохранительных органов в Кыргызстане заблокировали более 20 сайтов с рекламой услуг интимного характера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР. 

«В ходе мониторинга интернета выявили более 20 площадок, содержащих информацию, связанную с пропагандой предоставления сексуальных услуг за вознаграждение. На сайтах размещены фотографии обнаженных девушек и расценки. Доступ к информации свободный, зайти на ресурсы могли и несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

17 января суд вынес решение об ограничении доступа к 23 указанным ресурсам на территории Кыргызстана. Его исполнение возложено на службу по регулированию и надзору в отрасли связи.

В МВД добавили, что правоохранителями регулярно проводятся рейды «Притон» и «Бабочка». Только в середине января 2025 года доставили в милицию 90 проституток. В рамках мероприятий проверяли сауны, посуточные квартиры, гостиницы и предполагаемые притоны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318386/
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