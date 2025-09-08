В 2025 году выплату «балага сүйүнчү» получили 91 тысяча 188 детей

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана информирует, что по состоянию на 1 сентября 2025 года на единовременную выплату «балага сүйүнчү» при рождении ребенка профинансировано 365 миллионов 994 тысячи сомов.

Эти средства получили родители 91 тысячи 188 новорожденных, в том числе родителям 27 детей-тройняшек выплачено 1 миллион 350 тысяч.

Для сравнения: по состоянию на 1 сентября 2024-го на данную выплату профинансировано 388 миллионов 977 тысяч сомов, что составило 96 тысяч 934 ребенка, включая 27 детей-тройняшек на 1 миллион 350 тысяч.

Как отметили в ведомстве, единовременная выплата при рождении каждого ребенка составляет 4 тысячи сомов. При одновременном рождении троих и более детей «балага сүйүнчү» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

Для оформления единовременной выплаты следует обратиться в центры обслуживания населения или в органы регистрации актов гражданского состояния.

Средства будут зачислены на банковский счет в течение двух рабочих дней с момента подачи заявки.

Получить денежные средства можно через кассу любого филиала ОАО «Элдик Банк» и «Айыл Банк» не позднее шести месяцев со дня обращения.

Необходимые документы для получения единовременной выплаты «балага сүйүнчү» — личный паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Важно помнить: при заполнении заявления необходимо указать правильный номер мобильного телефона, поскольку после перевода денег на контактные номера через банк будет отправлено СМС-сообщение.