Власть

В парламенте просят кабмин обеспечить единовременную выплату чернобыльцам

В парламенте просят кабмин обеспечить единовременную выплату чернобыльцам. Об этом заявлено на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа Мавлюды Калбердиевой, в Кыргызстане было зарегистрировано 6 тысяч участников ликвидации Чернобыльской аварии.

«Сейчас их осталось всего 960. Они неоднократно обращались к депутатам, кабмину с просьбой обеспечить им положенные выплаты. Речь идет о единоразовой выплате. Ведь 40 лет назад они не по своей воле поехали в Чернобыль. Надо их поддержать. Прошу кабмин решить этот вопрос», — отметила она.
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
«Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
