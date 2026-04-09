В парламенте просят кабмин обеспечить единовременную выплату чернобыльцам. Об этом заявлено на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа Мавлюды Калбердиевой, в Кыргызстане было зарегистрировано 6 тысяч участников ликвидации Чернобыльской аварии.

«Сейчас их осталось всего 960. Они неоднократно обращались к депутатам, кабмину с просьбой обеспечить им положенные выплаты. Речь идет о единоразовой выплате. Ведь 40 лет назад они не по своей воле поехали в Чернобыль. Надо их поддержать. Прошу кабмин решить этот вопрос», — отметила она.