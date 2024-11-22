В Кыргызстане «балага сүйүнчү» планируют выплачивать в цифровых сомах. Об этом сообщили в Национальном банке.

В НБ КР прошла встреча с сотрудниками профильных министерств и ведомств, на которой стороны обсудили вторую фазу проекта апробирования прототипа платформы цифрового сома по государственным социальным платежам в рамках исполнения плана мероприятий кабинета министров по реализации Национальной программы развития страны до 2026 года.

Регулятор представил проект архитектуры реализации проекта «балага сүйүнчү» на платформе цифрового сома. Чиновники договорились продолжить совместную реализацию проекта с техническими специалистами.

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«Балага сүйүнчү» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка в Кыргызстане. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага сүйүнчү» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

Заявление на единовременную выплату должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Позднее документы не принимают. Пособие не выплачивают на детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

Обратиться за выплатой можно в Центр обслуживания населения (ЦОН) или в органы ЗАГС.