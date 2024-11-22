18:05
USD 86.50
EUR 90.34
RUB 0.85
Экономика

«Балага сүйүнчү» планируют выплачивать в цифровых сомах

В Кыргызстане «балага сүйүнчү» планируют выплачивать в цифровых сомах. Об этом сообщили в Национальном банке.

В НБ КР прошла встреча с сотрудниками профильных министерств и ведомств, на которой стороны обсудили вторую фазу проекта апробирования прототипа платформы цифрового сома по государственным социальным платежам в рамках исполнения плана мероприятий кабинета министров по реализации Национальной программы развития страны до 2026 года.

Регулятор представил проект архитектуры реализации проекта «балага сүйүнчү» на платформе цифрового сома. Чиновники договорились продолжить совместную реализацию проекта с техническими специалистами.

Читайте по теме
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти

«Балага сүйүнчү» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка в Кыргызстане. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага сүйүнчү» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

Заявление на единовременную выплату должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Позднее документы не принимают. Пособие не выплачивают на детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

Обратиться за выплатой можно в Центр обслуживания населения (ЦОН) или в органы ЗАГС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311972/
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
С начала года порталом «Тундук» воспользовались более 2 миллионов раз
За полгода более 70 тысяч детей получили единовременную выплату «балага суйунчу»
С начала года более 60 тысяч детей получили выплату «балага суйунчу»
За два месяца 2024 года более 26 тысяч детей получили выплату «балага сүйүнчү»
В 2023 году пособие «балага сүйүнчү» получили 146 тысяч 633 семьи
Цифра дня. На «балага сүйүнчү» в 2023 году предусмотрено 740,9 миллиона сомов
Увеличение размера «сүйүнчү» для тройняшек до 500 тысяч сомов. Что думает Минфин
Депутаты предлагают выдавать 500 тысяч сомов семьям, в которых родились тройни
Денег нет. Родители не могут получить пособие «балага сүйүнчү»
Популярные новости
Монополия на&nbsp;интернет. Кыргызстан рискует вернуться в&nbsp;прошлое? Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на&nbsp;месторождении Кумтор будут добывать еще 30&nbsp;лет Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
Отечественные машины закупили для завода по&nbsp;переработке автомобильных шин Отечественные машины закупили для завода по переработке автомобильных шин
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
22 ноября, пятница
18:00
Рахат Жусумамбетова назначена заместителем министра цифрового развития Рахат Жусумамбетова назначена заместителем министра циф...
17:59
Непогода. Рейсы компании «Уральские авиалинии» в Ош задержаны на восемь часов
17:53
Премия МПА СНГ имени Чингиза Айтматова вручена Мехрибан Заур гызы Алекперзаде
17:28
Удары баллистическими ракетами Украины и РФ. НАТО созывает экстренное заседание
17:08
Дело против экс-посла КР в США закрыто. ГКНБ проверяет заявителя