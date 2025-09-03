Размер единовременных выплат малоимущим к знаменательным датам утвердит БГК

Проект постановления «О выплате ежегодной единовременной материальной помощи малоимущим и льготным категориям граждан к знаменательным датам» внесла мэрия Бишкека на рассмотрение городского кенеша.

Проектом утверждается Положение о порядке ежегодных единовременных выплат и устанавливается их размер.

Согласно справке-обоснованию, на эти цели предусмотрены средства в городском бюджете на 2025 год по разделу «Адресная социальная помощь» в объеме 39 миллионов 45 тысяч сомов для 23 тысяч 238 получателей.

Знаменательные даты:

День вывода советских войск из Афганистана;

День защитника Отечества;

День аварии на Чернобыльской АЭС;

День Победы в Великой Отечественной войне;

День матери в КР;

Международный день защиты детей;

Международный день пожилых людей;

Международный день лиц с инвалидностью и другие.

Размер денежных выплат разный — от 1 тысячи (для пожилых; детей с инвалидностью; обладателей ордена «Баатыр эне» и медали «Эне данкы») до 40 тысяч сомов (для участников и инвалидов ВОВ).

В положении уточняется, что единовременная материальная помощь получателю предоставляется за счет средств городского либо районного бюджета. Двойная выплата в отношении одного и того же получателя матпомощи не допускается (кроме лиц, перечисленных в Законе «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла»).