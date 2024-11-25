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Власть

Депутат предлагает пособия «балага сүйүнчү» вкладывать в депозиты

Депутат парламента Жаныбек Кыдыкбаев предлагает единовременное пособие «балага сүйүнчү» не выдавать сразу, а вложить в депозитный счет. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Нардеп напомнил, что на сегодня сумма выплаты «балага сүйүнчү» составляет при рождении одного ребенка — 4 тысячи сомов, трех и более детей — 50 тысяч сомов. Средства выплачиваются из государственного бюджета.

Жаныбек Кыдыкбаев заметил, что сумма выплаты недостаточна для покрытия многих расходов, связанных с воспитанием и содержанием ребенка. Поэтому депутат предлагает при рождении ребенка открыть депозитный счет в одном из государственных банков и вложить в него средства.

Жаныбек Кыдыкбаев отмечает, что при достижении семилетнего возраста ребенка сумма возрастает почти в два раза. Это 8 тысяч сомов.

«В случае если денежные средства не были сняты при достижении ребенком семилетнего возраста, то срок действия депозитного счета автоматически пролонгируется до достижения восемнадцатилетнего возраста, что гарантирует получение денежных средств, возросших более чем в три раза», — говорится в справке-обосновании законопроекта.

То есть если прождать 18 лет, сумма вложенных в депозит денег может увеличиться до 12 тысяч сомов.

Предусмотрено также досрочное снятие средств с депозитного счета, которое будет уточнено нормативно-правовым актом, принятым кабинетом министров.

Более того, предусмотрено снятие денег с депозитного счета иными лицами в случае смерти ребенка.

В целях установления стабильного роста внесенных на депозитный счет ребенка средств устанавливается, что размер процентной ставки должен быть не ниже среднего размера по республике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312206/
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