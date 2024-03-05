Садыр Жапаров назвал ряд проблем в судебной системе Кыргызстана

В Кыргызстане отмечают День работников судебной системы. Служителей Фемиды поздравил президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что судебная система как ветвь власти играет важную роль в построении настоящего гражданского общества и развитии национальной экономики, а также является одним из важнейших институтов укрепления межэтнического согласия, гражданского мира и единства кыргызского народа.

«За последние годы достигнут большой прогресс в сфере правосудия, проведена успешная работа по обеспечению независимости судебной системы. По сравнению с предыдущими годами принятие оправдательных приговоров судами значительно возросло, и эту ситуацию можно отметить как стремление судей беспристрастно рассмотреть дела и принять справедливое решение, несмотря на различные препятствия, используя свои полномочия независимости, указанные в Конституции. Конечно, эти результаты достигнуты благодаря вашим усилиям», — говорится в поздравительной речи главы государства.

В то же время Садыр Жапаров подчеркнул ряд проблем, связанных с качеством отправления правосудия: несоблюдение сроков судебного производства, недостаточность информации о работе судебной системы, неудовлетворительная работа некоторых судей, неэффективное исполнение судебных решений, а также отсутствие современных, комфортных условий, отвечающих потребностям граждан и предпринимателей.

«Наша цель — создать справедливую, открытую, беспристрастную и ответственную судебную власть», — заключил он.