12:42
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Происшествия

В одной из школ Бишкека подрались ученик 10-го класса и 69-летний учитель

В школе № 83 в Бишкеке произошел конфликт между учеником и преподавателем, переросший в применение физической силы. Информацию подтвердили в УВД Первомайского района столицы.

По данным милиции, 16 февраля примерно в 11.30 поступило сообщение о происшествии в учебном заведении. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что участниками инцидента стали учитель К.Б., 1957 года рождения, и ученик 10-го класса М.К., 2010 года рождения.

Педагог обратился с заявлением принять меры в отношении школьника. В свою очередь несовершеннолетний обратился в медицинское учреждение за оказанием помощи.

В настоящее время проводится проверка, назначены необходимые процессуальные мероприятия. По итогам будет дана правовая оценка произошедшему.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362693/
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
Обыски у ОПГ в Балыкчи: изъято оружие, пойман мошенник
В Тоне «зачистили» запрещенную ячейку: двое вышли, 33 наказаны
Серия обысков в Ак-Суйском районе: изъяты наркотики
Драка в клубе Бишкека: четверых отправили в ИВС и оштрафовали
Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревается в истязании экс-жены
В Баткенской области задержаны подозреваемые в вымогательстве
В центре Бишкека нарушителей порядка задержали после резонансного видео
Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы
В Кара-Суу задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родного брата
Ночной рейд в Бишкеке: выписаны штрафы за нарушение тишины, клубы под контролем
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с&nbsp;бывшим руководством столичного управления Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с бывшим руководством столичного управления
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
12:40
Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр эне» Депутат заявила о коррупции при выдаче ордена «Баатыр э...
12:38
Пересмотреть блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры
12:31
О важности стран Центральной Азии для Азербайджана рассказал эксперт
12:26
ГКНБ выступил против пересмотра уголовных дел через комиссии
12:25
После беседы с президентом мэр Оша объявил о новых приоритетах