В одной из школ Бишкека подрались ученик 10-го класса и 69-летний учитель

В школе № 83 в Бишкеке произошел конфликт между учеником и преподавателем, переросший в применение физической силы. Информацию подтвердили в УВД Первомайского района столицы.

По данным милиции, 16 февраля примерно в 11.30 поступило сообщение о происшествии в учебном заведении. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что участниками инцидента стали учитель К.Б., 1957 года рождения, и ученик 10-го класса М.К., 2010 года рождения.

Педагог обратился с заявлением принять меры в отношении школьника. В свою очередь несовершеннолетний обратился в медицинское учреждение за оказанием помощи.

В настоящее время проводится проверка, назначены необходимые процессуальные мероприятия. По итогам будет дана правовая оценка произошедшему.