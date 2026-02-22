Нападение ученика на учителя в Бишкеке: возбуждено уголовное дело

По факту драки между учеником и учителем, которая произошла в столичной школе № 83, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

Уточняется, что в отношении старшеклассника, избившего пожилого человека, ведутся следственные мероприятия. Он подозревается в хулиганстве.

Ранее мэрия Бишкека сообщила, что глава города Айбек Джунушалиев и министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева посетили в больнице преподавателя допризывной подготовки школы № 83 Болатхана Карибжанова, пострадавшего в результате нападения ученика.

Напомним, 16 февраля в школе № 83 произошел конфликт между учеником и преподавателем, переросший в применение физической силы.

По данным милиции, на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что участниками инцидента стали учитель К.Б., 1957 года рождения, и ученик 10-го класса М.К., 2010 года рождения.

Педагог обратился с заявлением принять меры в отношении школьника. В свою очередь несовершеннолетний обратился в медицинское учреждение за оказанием помощи.