20:49
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Общество

Кыргызстан впервые принял участие в конференции по разоружению в Женеве

23 февраля 2026 года министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев выступил на сегменте высокого уровня конференции по разоружению, проходящем в отделении ООН в Женеве. Кыргызстан впервые в своей истории принял участие в работе конференции, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, министр отметил, что мировая система безопасности переживает период глубоких изменений, характеризующийся ростом недоверия между государствами, ослаблением существующих договорных механизмов и стремительным развитием военных технологий, опережающих нормы международного права.

Особую обеспокоенность Кыргызстан выразил в связи с истечением срока действия договора СНВ-III и отсутствием нового механизма стратегической стабильности и сдерживания между ядерными державами. Министр также указал на кризис европейской архитектуры безопасности и ослабление мер доверия и транспарентности, призвав все стороны к пересмотру подходов во имя предотвращения новых масштабных конфликтов.

Подчеркнув принципиальную приверженность Кыргызстана полному отказу от оружия массового уничтожения, глава МИД напомнил о присоединении страны в 2025 году к договору о запрещении ядерного оружия. Он подтвердил поддержку режиму договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и усилий по нераспространению, а также заявил, что Кыргызстан будет последовательно отстаивать позицию в пользу мира, свободного от ядерного оружия.

Отдельное внимание министр уделил роли зон, свободных от ядерного оружия, отметив их значение как пространств доверия и снижения глобальных рисков. В этом контексте он анонсировал инициативу Кыргызстана как депозитария и одного из учредителей договора о центральноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия, по укреплению его институциональной основы и расширению возможностей сотрудничества с системой ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363198/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД КР пригласил генсека ООН посетить Игры кочевников и саммит ШОС
Выделить $3 миллиарда для справедливого доступа к ИИ призвал генсек ООН
Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ
Страны СНГ выступили против политизации темы прав человека в ООН
Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
Ускорить процесс деколонизации призывает генсек ООН
Природный радиационный фон — главный источник облучения населения в мире
Более 70 процентов парламентариев в мире сталкиваются с насилием
Турция поддерживает кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
23 февраля, понедельник
20:44
Глава МИД КР пригласил генсека ООН посетить Игры кочевников и саммит ШОС Глава МИД КР пригласил генсека ООН посетить Игры кочевн...
20:23
Кыргызстан впервые принял участие в конференции по разоружению в Женеве
20:02
Проверить слух в первые полгода. Скрининг в КР помогает детям слышать и говорить
19:42
Медербек Сатыев: Судебная система должна самоочищаться
19:37
Беспорядки в Мексике. МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в страну