Кыргызстан впервые принял участие в конференции по разоружению в Женеве

23 февраля 2026 года министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев выступил на сегменте высокого уровня конференции по разоружению, проходящем в отделении ООН в Женеве. Кыргызстан впервые в своей истории принял участие в работе конференции, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, министр отметил, что мировая система безопасности переживает период глубоких изменений, характеризующийся ростом недоверия между государствами, ослаблением существующих договорных механизмов и стремительным развитием военных технологий, опережающих нормы международного права.

Особую обеспокоенность Кыргызстан выразил в связи с истечением срока действия договора СНВ-III и отсутствием нового механизма стратегической стабильности и сдерживания между ядерными державами. Министр также указал на кризис европейской архитектуры безопасности и ослабление мер доверия и транспарентности, призвав все стороны к пересмотру подходов во имя предотвращения новых масштабных конфликтов.

Подчеркнув принципиальную приверженность Кыргызстана полному отказу от оружия массового уничтожения, глава МИД напомнил о присоединении страны в 2025 году к договору о запрещении ядерного оружия. Он подтвердил поддержку режиму договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и усилий по нераспространению, а также заявил, что Кыргызстан будет последовательно отстаивать позицию в пользу мира, свободного от ядерного оружия.

Отдельное внимание министр уделил роли зон, свободных от ядерного оружия, отметив их значение как пространств доверия и снижения глобальных рисков. В этом контексте он анонсировал инициативу Кыргызстана как депозитария и одного из учредителей договора о центральноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия, по укреплению его институциональной основы и расширению возможностей сотрудничества с системой ООН.