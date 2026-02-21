В Бишкеке 21 февраля днем дожди. Температура воздуха ожидается +11 градусов.
В столице разговление (ифтар) — в 18.46. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.
У кого намечается той
Татьяна Кузнецова
Кайрат Абдывалиев
Родился 21 февраля 1980 года. Мэр Кемина.
Памятные даты
Международный день родного языка
Дата выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных.
По оценкам ЮНЕСКО, примерно из 6 тысяч языков мира половина может в ближайшее время потерять последних носителей.
Всемирный день экскурсовода
Учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.
Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.
Люди, которые меняли мир
Родился полный кавалер ордена Славы Дмитрий Темляков
Боевой путь начал в апреле 1943-го в должности наводчика. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на реке Северский Донец, Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, освобождении Запорожья и форсировании Днепра.
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы I, II и III степеней, медалями.
Куда сходить
