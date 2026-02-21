В Бишкеке 21 февраля днем дожди. Температура воздуха ожидается +11 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 18.46. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Татьяна Кузнецова

Родилась 21 февраля 1974 года. Депутат Бишкеского горкенеша.

Кайрат Абдывалиев

Родился 21 февраля 1980 года. Мэр Кемина.

Памятные даты

Международный день родного языка

Дата выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных.

По оценкам ЮНЕСКО, примерно из 6 тысяч языков мира половина может в ближайшее время потерять последних носителей.

Всемирный день экскурсовода

Учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Дмитрий Темляков

Родился 21 февраля 1924 года в селе Молочная Гора Рязанской области. В 1937-м его родители переехали в совхоз «Санташ» Тюпского района Иссык-Кульской области. 16 октября 1942 года Пржевальский военкомат призвал Дмитрия Темлякова на военную службу и направил во Фрунзенское пехотное училище.

Боевой путь начал в апреле 1943-го в должности наводчика. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на реке Северский Донец, Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, освобождении Запорожья и форсировании Днепра.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы I, II и III степеней, медалями.

Куда сходить

