Саудовская Аравия установила крайние сроки для совершения умры в 2026 году

Власти Саудовской Аравии официально объявили временные рамки для завершения сезона малого паломничества (умра).

Согласно установленным правилам, оформление виз для паломников будет официально прекращено 19 марта. Такое решение связано с началом подготовки королевства к сезону обязательного паломничества — хаджу.

Для тех, кто планирует поездку в ближайшее время, установлены строгие даты въезда и выезда. Последним днем, когда иностранные паломники смогут въехать на территорию Саудовской Аравии для совершения умры, станет 2 апреля. При этом абсолютно все паломники обязаны покинуть страну не позднее 18 апреля.

Власти королевства также напоминают о строгой юридической ответственности за нарушение визового режима. Пребывание в стране сверх установленного срока влечет за собой жесткие санкции, включая крупные штрафы, депортацию и последующий запрет на въезд в Саудовскую Аравию на длительный срок.