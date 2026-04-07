С 3 апреля по 2 июня въезд в Саудовскую Аравию по умра-визам временно приостановлен. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

По его данным, ограничение касается всех иностранных паломников.

«Это связано с подготовкой к хаджу. На туристические визы это не влияет. С 3 апреля въезд по умра-визам закрыт, а тем, кто находится в стране по такой визе, нужно покинуть Саудовскую Аравию до 18 апреля. Умру снова откроют после завершения хаджа», — говорится в сообщении.

Напомним, в Кыргызстане продолжается подготовка к сезону хаджа, в этом году святыни посетят 6 тысяч 60 граждан.