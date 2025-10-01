В Кыргызстане начался мониторинг деятельности туристических компаний, предлагающих услуги по организации умры.

Как сообщили в Госкомиссии по делам религий, в соответствии с Законом «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» и утвержденным порядком организации паломничества в Саудовскую Аравию 29 туристических фирм прошли аккредитацию и получили право на организацию поездок.

Фото ДУМК. В Кыргызстане выявляют нелегальные фирмы, торгующие билетами на умру

Срок для получения аккредитации истек сегодня. С этого дня ведется выявление компаний, незаконно предлагающих услуги по организации умры. Мониторинг проводится на местах, в том числе через интернет-рекламу и в аэропортах.

В ведомстве отметили, что такие фирмы будут привлекать к ответственности в соответствии со статьей 142 Кодекса о нарушениях.

Граждан призвали обращаться только в аккредитованные компании, чтобы избежать обмана, срыва поездки или других неприятных ситуаций.