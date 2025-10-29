14:18
Общество

Муфтий назвал 37 компаний, допущенных к организации умры. Список

Муфтий Абдулазиз Закиров встретился с руководителями и представителями фирм, организующих паломничество.

Как сообщили в пресс-службе ДУМК, муфтий призвал работать с честностью и в соответствии с законом, пожелал успехов в благом деле.   

ДУМК
Фото ДУМК. Муфтий назвал 37 компаний, допущенных к организации умры.

«Не каждому выпадает честь служить в религиозной сфере. Вы помогаете тысячам наших соотечественников исполнить духовный долг. Пусть Аллах примет вашу службу», — сказал муфтий.

В ходе встречи аккредитованным компаниям вручены сертификаты. По итогам аккредитации допущены 37 фирм:

  1. «Макка Тревел».

  2. «Ой-Трэвел».

  3. AYYILDIZ (АЙЙЫЛДЫЗ).

  4. «АТЛАС ТРЭВЕЛ ЛЛС».

  5. «Зиярат КейДжи».

  6. «Лидер Умра Тревел Эженси Плюс».

  7. «Замзам Трэвел».

  8. «Мадина Муслим Тур».

  9. «Кызмат Саякат».

  10. «Ниет Тревел».

  11. «Хаят Тревел».

  12. «Бейиш Трэвел». 

  13. «Кей Джи Тревел».

  14. «Фажр-Трэвел».

  15. «Умра Официал». 

  16. JAZEERA Travel.

  17. «Ибрахим Тревел».

  18. «Нур Холдинг Компани».

  19. «Рахима Трэвел».

  20. «Сапат Умра Трэвел».

  21. «Нур Умра Трэвел».

  22. Корпорация международного туризма и детского отдыха «Гарант» 

  23. «УМРА-ЗАМЗАМ». 

  24. «АСК Трэвел КГ».

  25. «Хижра Тревел».

  26. «Макам Тревел».

  27. «Го Зам Зам». 

  28. «Аль Фатих Тревел».

  29. «Нур-Умра».

  30. «Аль Умма Тур». 

  31.  «Аманат Бизнес Холдинг».

  32. «ИХЛАС НУР». 

  33. «Мекендеш Саякат». 

  34. «Адис Холдинг». 

  35. «Аят Умра Трэвел». 

  36. «Нур Заман Умра». 

  37. «ТАБЕРИК ТРЭВЭЛ». 

Аккредитация проводилась совместно с Национальным агентством по делам религий при президенте КР и направлена на обеспечение прозрачности и безопасности паломнических поездок.
