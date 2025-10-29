Муфтий назвал 37 компаний, допущенных к организации умры. Список

Муфтий Абдулазиз Закиров встретился с руководителями и представителями фирм, организующих паломничество.
Как сообщили в пресс-службе ДУМК, муфтий призвал работать с честностью и в соответствии с законом, пожелал успехов в благом деле.
«Не каждому выпадает честь служить в религиозной сфере. Вы помогаете тысячам наших соотечественников исполнить духовный долг. Пусть Аллах примет вашу службу», — сказал муфтий.
В ходе встречи аккредитованным компаниям вручены сертификаты. По итогам аккредитации допущены 37 фирм:
«Макка Тревел».
«Ой-Трэвел».
AYYILDIZ (АЙЙЫЛДЫЗ).
«АТЛАС ТРЭВЕЛ ЛЛС».
«Зиярат КейДжи».
«Лидер Умра Тревел Эженси Плюс».
«Замзам Трэвел».
«Мадина Муслим Тур».
«Кызмат Саякат».
«Ниет Тревел».
«Хаят Тревел».
«Бейиш Трэвел».
«Кей Джи Тревел».
«Фажр-Трэвел».
«Умра Официал».
JAZEERA Travel.
«Ибрахим Тревел».
«Нур Холдинг Компани».
«Рахима Трэвел».
«Сапат Умра Трэвел».
«Нур Умра Трэвел».
Корпорация международного туризма и детского отдыха «Гарант»
«УМРА-ЗАМЗАМ».
«АСК Трэвел КГ».
«Хижра Тревел».
«Макам Тревел».
«Го Зам Зам».
«Аль Фатих Тревел».
«Нур-Умра».
«Аль Умма Тур».
«Аманат Бизнес Холдинг».
«ИХЛАС НУР».
«Мекендеш Саякат».
«Адис Холдинг».
«Аят Умра Трэвел».
«Нур Заман Умра».
«ТАБЕРИК ТРЭВЭЛ».
Аккредитация проводилась совместно с Национальным агентством по делам религий при президенте КР и направлена на обеспечение прозрачности и безопасности паломнических поездок.