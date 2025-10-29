Муфтий назвал 37 компаний, допущенных к организации умры. Список

Муфтий Абдулазиз Закиров встретился с руководителями и представителями фирм, организующих паломничество.

Как сообщили в пресс-службе ДУМК, муфтий призвал работать с честностью и в соответствии с законом, пожелал успехов в благом деле.

Фото ДУМК. Муфтий назвал 37 компаний, допущенных к организации умры.

«Не каждому выпадает честь служить в религиозной сфере. Вы помогаете тысячам наших соотечественников исполнить духовный долг. Пусть Аллах примет вашу службу», — сказал муфтий.

В ходе встречи аккредитованным компаниям вручены сертификаты. По итогам аккредитации допущены 37 фирм:

«Макка Тревел». «Ой-Трэвел». AYYILDIZ (АЙЙЫЛДЫЗ). «АТЛАС ТРЭВЕЛ ЛЛС». «Зиярат КейДжи». «Лидер Умра Тревел Эженси Плюс». «Замзам Трэвел». «Мадина Муслим Тур». «Кызмат Саякат». «Ниет Тревел». «Хаят Тревел». «Бейиш Трэвел». «Кей Джи Тревел». «Фажр-Трэвел». «Умра Официал». JAZEERA Travel. «Ибрахим Тревел». «Нур Холдинг Компани». «Рахима Трэвел». «Сапат Умра Трэвел». «Нур Умра Трэвел». Корпорация международного туризма и детского отдыха «Гарант» «УМРА-ЗАМЗАМ». «АСК Трэвел КГ». «Хижра Тревел». «Макам Тревел». «Го Зам Зам». «Аль Фатих Тревел». «Нур-Умра». «Аль Умма Тур». «Аманат Бизнес Холдинг». «ИХЛАС НУР». «Мекендеш Саякат». «Адис Холдинг». «Аят Умра Трэвел». «Нур Заман Умра». «ТАБЕРИК ТРЭВЭЛ».

Аккредитация проводилась совместно с Национальным агентством по делам религий при президенте КР и направлена на обеспечение прозрачности и безопасности паломнических поездок.