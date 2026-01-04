19:30
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети

Ряд высокопоставленных государственных служащих Кыргызстана находится в Саудовской Аравии, где они совершают умру — малое паломничество.  В частности, в Мекке были замечены председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов, управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, а также другие чиновники.

Информация об их пребывании в священном городе появилась после публикаций в социальных сетях. Сами участники паломничества подтвердили поездку, разместив фотографии и видео на своих страницах.

Сегодня в соцсетях также распространилось видео, на котором в Мекке запечатлен глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Рядом с ним находится посол Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбек Марипов. Также на кадрах видны управделами президента Каныбек Туманбаев и другие лица.

Умра — это малое паломничество, связанное с посещением Мекки и Заповедной мечети. В отличие от хаджа, она может совершаться в любое время года.
