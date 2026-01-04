Ряд высокопоставленных государственных служащих Кыргызстана находится в Саудовской Аравии, где они совершают умру — малое паломничество. В частности, в Мекке были замечены председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов, управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, а также другие чиновники.
Информация об их пребывании в священном городе появилась после публикаций в социальных сетях. Сами участники паломничества подтвердили поездку, разместив фотографии и видео на своих страницах.
Умра — это малое паломничество, связанное с посещением Мекки и Заповедной мечети. В отличие от хаджа, она может совершаться в любое время года.