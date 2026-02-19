20:40
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую психологическую драму, фэнтези по мотивам сказки Александра Пушкина, а также фильм, в котором действие происходит в блокадном Ленинграде.

1
«Аян» (психологическая драма)

Фильм о женщине, которая чувствует себя потерянной. В семье все молчат, и она остается одна со своими чувствами. С виду у героини все хорошо, но внутри ей пусто и тяжело. Одиночество в браке и невысказанные эмоции постепенно приводят ее к депрессии.

2
«Супер Мишка» (мультфильм)

Коварный космический пират рыщет по космосу в поисках зверей, чтобы поймать их и потом продать подороже. Однажды его корабль терпит бедствие над планетой, где живут Супер Мишка и его друзья. Растеряв всю добычу, злодей решает похитить зверушек, весело и беззаботно проводящих время.

3
«Красавица» (драма)

Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте. Но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии.

4
«Астрал. Амулет зла» (ужасы)

Мать Эмили погибла, когда та еще была ребенком. Однажды девушка находит ее старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнает, что издавна украшение принадлежало злому духу, и он вернется, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков.

5
«Сказка о царе Салтане» (фэнтези)

Остановившийся на постой в деревенском доме царь Салтан влюбляется в милую, добрую и простую девушку Аннушку. Она выходит замуж за царя и рожает ему сына. Сестрам и мачехе Аннушки посчастливилось словно по мановению волшебной палочки вслед за ней оказаться в царском дворце. Но они не ценят своего счастья, желают большего и закручивают интригу.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
