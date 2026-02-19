Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую психологическую драму, фэнтези по мотивам сказки Александра Пушкина, а также фильм, в котором действие происходит в блокадном Ленинграде.
Фильм о женщине, которая чувствует себя потерянной. В семье все молчат, и она остается одна со своими чувствами. С виду у героини все хорошо, но внутри ей пусто и тяжело. Одиночество в браке и невысказанные эмоции постепенно приводят ее к депрессии.
Коварный космический пират рыщет по космосу в поисках зверей, чтобы поймать их и потом продать подороже. Однажды его корабль терпит бедствие над планетой, где живут Супер Мишка и его друзья. Растеряв всю добычу, злодей решает похитить зверушек, весело и беззаботно проводящих время.
Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте. Но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии.
Мать Эмили погибла, когда та еще была ребенком. Однажды девушка находит ее старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнает, что издавна украшение принадлежало злому духу, и он вернется, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков.
Остановившийся на постой в деревенском доме царь Салтан влюбляется в милую, добрую и простую девушку Аннушку. Она выходит замуж за царя и рожает ему сына. Сестрам и мачехе Аннушки посчастливилось словно по мановению волшебной палочки вслед за ней оказаться в царском дворце. Но они не ценят своего счастья, желают большего и закручивают интригу.