Азамат Сакиев Родился 20 февраля 1989 года. Генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Памятные даты

В Кыргызстане прошли парламентские выборы

Выборы депутатов Жогорку Кенеша второго созыва состоялись в 2000 году в два тура, первый — 20 февраля, второй — 12 марта.

Союз демократических сил, союз «Асаба», Партия экономического возрождения, Социал-демократическая партия и Партия единства стали крупнейшим блоком в парламенте.

Явка избирателей составила 64,4 процента.

Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости отмечается с 2009 года.

Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995-го, где провозглашены задачи социального развития современного общества.

По замыслу организаторов, дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех. ООН считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов

Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области.

В органах госбезопасности с 1946-го.

В 1989-1991 годах был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.

Родился поэт Орозбай Сулайманов

Фото open.kg

Родился 20 февраля 1928-го в селе Новороссийка Кеминского района Киргизской ССР. Известный кыргызский поэт, переводчик.

С 1956 по 1959 год был редактором издательства «Мектеп», с 1961 по 1970 год — редактором Фрунзенской телестудии, с 1973-го работал старшим редактором издательства «Кыргызстан».

Творческую биографию начал в 1950-е годы как поэт. Первый стихотворный сборник «Биз да Дуров болобуз» («Мы тоже будем Дуровцами») издан в 1960-м. Автор пяти поэтических сборников.

Перевел произведения Агнии Барто, Василия Жуковского, избранные стихи Ли Бо и других.

Умер в 1976 году.

Родился троеборец Сайбаттал Мурсалимов

Фото Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта

Родился 20 февраля 1930 года во Фрунзе. Серебряный призер чемпионата СССР, призер Олимпийских игр, чемпион Европы и СССР в командном зачете.

Сайбаттал Мурсалимов входил в состав сборной команды СССР, был участником Олимпийских игр в Риме 1960-го, где завоевал пятое место. На Олимпийских играх в Токио в 1964 году он вошел в десятку лучших конников планеты.

Долгое время был старшим тренером в Республиканской спортивной детской юношеской школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.

За годы своей работы подготовил 12 мастеров спорта международного класса, более 70 мастеров спорта СССР и Кыргызской Республики и многих кандидатов в мастера спорта и разрядников, среди которых и серебряный призер Олимпийских игр Александр Блинов.

Внес неоценимый вклад в развитие конного спорта в Кыргызской Республике.

Умер 20 июля 2014-го.

Родился Андрей Велько

Родился 20 февраля 1974 года в поселке Джаны-Джер Киргизской ССР.

После окончания военного училища проходил службу в должности командира разведывательного взвода 76-й воздушно-десантной дивизии. В 1998-м перешел на службу в группу «Вымпел». Неоднократно участвовал в специальных операциях, в том числе в освобождении заложников в Театральном центре на Дубровке. Награжден медалью Суворова и двумя медалями «За отвагу».

Погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане в 2004 году.

Посмертно удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.

Фото 24.kg. Мемориальная доска в селе Джаны-Джер

В селе Джаны-Джер, где родился и учился, в его честь открыли мемориальную доску.

