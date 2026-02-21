12:36
Общество

Премьера «Маршалов» и новый сезон «Черного солнца». Что смотреть в конце февраля

Фото из интернета. Кадр из сериала «Йеллоустоун: Маршалы»

На следующей неделе, с 23 февраля по 1 марта, зрители увидят сразу несколько премьер и долгожданных продолжений. В эфир вернулись легендарные врачи, гонщики «Формулы 1» и охотники на монстров, а криминальный мир Монтаны пополнился новым защитником закона.

1
«Йеллоустоун: Маршалы», криминал, премьера (1 марта)

Бывший морской котик Кейс Даттон покидает ранчо Йеллоустоун, чтобы присоединиться к федеральным маршалам США, используя свои навыки ковбоя и военного для борьбы с преступностью в Монтане, одновременно справляясь с семейными узами и психологическим давлением, связанным с работой в правоохранительных органах.

2
«Черное солнце», детектив, второй сезон (1 марта)

В центре событий специальный агент с разрушенной профессиональной репутацией. Однако он решил вернуться в разведывательную службу и восстановить свое доброе имя. Для этого главному герою нужно найти того, кто его подставил. В своем стремлении раскрыть предателя в команде, который привел спецагента к краху, он сталкивается с гораздо более серьезным врагом, стоящим за организацией. Главному герою предстоит пройти множество испытаний.

3
«Хадсон и Рекс», криминал, девятый сезон (24 февраля)

Детектив Чарли Хадсон работает в паре с идеальным напарником, своей профессионально обученной служебной немецкой овчаркой по имени Рекс — он никогда не надоест ему своей болтовней.

4
«Монарх: Наследие монстров», фантастика, второй сезон (27 февраля)

Во втором сезоне сериала действие происходит после битвы между Годзиллой и Титанами. После того как атака Годзиллы на Сан-Франциско осталась в прошлом, Кейт вновь шокирована ужасающим секретом. Она отправляется в путешествие по миру, чтобы выяснить правду о родственниках и загадочной организации, которая получила название «Монарх». В прошлом сезоне посетила Японию.

5
«10 историй о любви и смерти», драма, премьера (23 февраля)

В основу сценария легли воспоминания военкора Семена Пегова, ставшего свидетелем трагических событий в Донбассе. Сериал состоит из 10 отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю любви, потерь и мужества.

6
«Рай», триллер, второй сезон (23 февраля)

Команда Службы безопасности получает задание защищать бывшего президента. Все меняется, когда однажды утром главу американского государства обнаруживают мертвым. Улики указывают на убийство, но кто и как исполнил резонансное преступление?

7
«Клиника», комедия, премьера (25 февраля)

Джей Ди и Терк впервые за долгое время снова работают вместе — медицина изменилась, интерны изменились, но их дружба выдержала испытание временем. Новые и старые персонажи проходят через неприятности со смехом, душевностью и некоторыми сюрпризами по пути.

8
«Хочу секса. Сент-Луис», комедия, премьера (1 марта)

Мрачная комедия о людях среднего возраста, запутавшихся в любовном треугольнике, который приводит к преждевременной гибели одного из них.

9
«Солнце, море, два ствола», комедия, второй сезон (24 февраля)

Полицейский Гоша Адамян хочет возглавить оперативный отдел в Сочи. У предприимчивого парня есть все шансы получить должность: он легко справляется с любым делом, используя многочисленные связи на курорте. Но все меняется, когда в отделении появляется капитан Воронцов из Москвы. Принципиальный мужчина нравится не только сестре Адамяна, начинающей журналистке Диане, но и Кире, дочке начальника местного ОВД, в которую влюблен Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь.

10
«Формула 1. Драйв выживания», документальный, восьмой сезон (27 февраля) 

Многосерийное документальное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Сериал создан для больших фанатов и просто любителей гонок «Формулы 1». Зрители получают уникальную возможность не только увидеть борьбу за получение самых важных спортивных титулов планеты, но и узнать много интересных подробностей из личной жизни своих кумиров — известных гонщиков.

Какие новые и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (16-22 февраля), можно посмотреть здесь.
