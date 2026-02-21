Премьера «Маршалов» и новый сезон «Черного солнца». Что смотреть в конце февраля

На следующей неделе, с 23 февраля по 1 марта, зрители увидят сразу несколько премьер и долгожданных продолжений. В эфир вернулись легендарные врачи, гонщики «Формулы 1» и охотники на монстров, а криминальный мир Монтаны пополнился новым защитником закона.

1 «Йеллоустоун: Маршалы», криминал, премьера (1 марта) «Йеллоустоун: Маршалы», криминал, премьера (1 марта)

Бывший морской котик Кейс Даттон покидает ранчо Йеллоустоун, чтобы присоединиться к федеральным маршалам США, используя свои навыки ковбоя и военного для борьбы с преступностью в Монтане, одновременно справляясь с семейными узами и психологическим давлением, связанным с работой в правоохранительных органах.

2 «Черное солнце», детектив, второй сезон (1 марта) «Черное солнце», детектив, второй сезон (1 марта)

В центре событий специальный агент с разрушенной профессиональной репутацией. Однако он решил вернуться в разведывательную службу и восстановить свое доброе имя. Для этого главному герою нужно найти того, кто его подставил. В своем стремлении раскрыть предателя в команде, который привел спецагента к краху, он сталкивается с гораздо более серьезным врагом, стоящим за организацией. Главному герою предстоит пройти множество испытаний.

3 «Хадсон и Рекс», криминал, девятый сезон (24 февраля)

Детектив Чарли Хадсон работает в паре с идеальным напарником, своей профессионально обученной служебной немецкой овчаркой по имени Рекс — он никогда не надоест ему своей болтовней.

4 «М онарх: Наследие монстров», фантастика, второй сезон (27 февраля) онарх: Наследие монстров», фантастика, второй сезон (27 февраля)

Во втором сезоне сериала действие происходит после битвы между Годзиллой и Титанами. После того как атака Годзиллы на Сан-Франциско осталась в прошлом, Кейт вновь шокирована ужасающим секретом. Она отправляется в путешествие по миру, чтобы выяснить правду о родственниках и загадочной организации, которая получила название «Монарх». В прошлом сезоне посетила Японию.

5 «10 историй о любви и смерти», драма, премьера (23 февраля) «10 историй о любви и смерти», драма, премьера (23 февраля)

В основу сценария легли воспоминания военкора Семена Пегова, ставшего свидетелем трагических событий в Донбассе. Сериал состоит из 10 отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю любви, потерь и мужества.

6 «Рай», триллер, второй сезон (23 февраля) «Рай», триллер, второй сезон (23 февраля)

Команда Службы безопасности получает задание защищать бывшего президента. Все меняется, когда однажды утром главу американского государства обнаруживают мертвым. Улики указывают на убийство, но кто и как исполнил резонансное преступление?

7 «Клиника», комедия, премьера (25 февраля) «Клиника», комедия, премьера (25 февраля)

Джей Ди и Терк впервые за долгое время снова работают вместе — медицина изменилась, интерны изменились, но их дружба выдержала испытание временем. Новые и старые персонажи проходят через неприятности со смехом, душевностью и некоторыми сюрпризами по пути.

8 «Хочу секса. Сент-Луис», комедия, премьера (1 марта) «Хочу секса. Сент-Луис», комедия, премьера (1 марта)

Мрачная комедия о людях среднего возраста, запутавшихся в любовном треугольнике, который приводит к преждевременной гибели одного из них.

9 «Солнце, море, два ствола», комедия, второй сезон (24 февраля) «Солнце, море, два ствола», комедия, второй сезон (24 февраля)

Полицейский Гоша Адамян хочет возглавить оперативный отдел в Сочи. У предприимчивого парня есть все шансы получить должность: он легко справляется с любым делом, используя многочисленные связи на курорте. Но все меняется, когда в отделении появляется капитан Воронцов из Москвы. Принципиальный мужчина нравится не только сестре Адамяна, начинающей журналистке Диане, но и Кире, дочке начальника местного ОВД, в которую влюблен Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь.

10 «Формула 1. Драйв выживания», документальный, восьмой сезон (27 февраля) «Формула 1. Драйв выживания», документальный, восьмой сезон (27 февраля)

Многосерийное документальное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Сериал создан для больших фанатов и просто любителей гонок «Формулы 1». Зрители получают уникальную возможность не только увидеть борьбу за получение самых важных спортивных титулов планеты, но и узнать много интересных подробностей из личной жизни своих кумиров — известных гонщиков.

