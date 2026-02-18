10:18
Общество

Большинство мусульманских стран объявили 19 февраля первым днем Рамазана

19 февраля объявлен первым днем священного месяца Рамазан в большинстве мусульманских стран. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Согласно результатам наблюдений за луной и астрономическим расчетам по хиджре 1447 года, 18 февраля 2026 года считается тридцатым днем месяца Шаабан, а 19 февраля наступает первый день Рамазана.

О начале поста с 19 февраля официально заявили Египет, Иордания, Сирия, Ирак, Иран, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Индонезия, Бруней, Оман, Сингапур, Австралия, Япония, Пакистан, Индия, Малайзия и Южная Корея.

Кроме того, Европейский совет по фетвам и исследованиям также объявил 19 февраля первым днем месяца Рамазан.
