В этом году в КР отремонтируют 457 километров дорог и построят 22 моста

В 2026 году в бюджет Министерства транспорта и коммуникаций запланирован в размере 39 миллиардов 100 миллионов сомов. Об этом сообщил замглавы ведомства Бекназар Базаралиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, в этом году планируется отремонтировать 457 километров дорог, из них:

  • в Чуйской области — 83 километра;
  • в Нарынской области — 74 километра;
  • в Таласской области — 61 километр;
  • в Иссык-Кульской области — 58 километров;
  • в Ошской области — 76 километров;
  • в Джалал-Абадской области — 65 километров;
  • в Баткенской области — 37,4 километра.

Также планируется строительство 22 мостов.
