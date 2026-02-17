Не мог летать. Лебедя в Чуйской области передали в реабилитационный центр

На пахотной земле села Шабдан, примерно в двух километрах от территории Чон-Кеминского государственного природного парка, 16 февраля обнаружен лебедь, который не мог летать.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, местные жители поймали птицу и передали ее сотрудникам парка, чтобы обеспечить ее безопасность.

По факту составлен акт, лебедь передан в общественный центр реабилитации животных. В настоящее время специалисты центра проводят ветеринарный осмотр и оказывают помощь птице.

Минприроды призывает граждан бережно относиться к диким животным, не допускать их незаконного отлова или причинения вреда, при обнаружении таких случаев оперативно информировать соответствующие службы.