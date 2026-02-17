00:50
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 февраля будет дождь. Температура воздуха ожидается +18 градусов.

Отключения света, воды, газа

  • 10.00-15.00 — жилой массив «Жениш».

У кого намечается той

Бакыт Джиенбеков

Родился 17 февраля 1982 года. Заместитель председателя Государственной налоговой службы.

Памятные даты

Новый год по лунному календарю

Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, между 12 января и 19 февраля.

Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит праздник Весны.

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и отмечается вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Главное в этот день, как призывают организаторы, — нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Токтогул Сатылганов

В 1933 году в возрасте 68 лет скончался великий кыргызский акын Токтогул Сатылганов.

Родился в 1864-м в кыштаке Сасык-Джийде Наманганского уезда Суусамырской волости (ныне Токтогульский район) в бедной семье. Его мать Бурма была талантливой и известной в своем округе кошокчу (плакальщицей). Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.

Токтогул Сатылганов владел всеми жанрами акынского песнетворчества. Он воспитал целую плеяду профессиональных акынов и создал собственную школу.

В 1964 году к столетию акына выпущен памятный знак, представляющий собой диск с его портретом анфас. В 1965-м учреждена Республиканская государственная премия имени Токтогула.

Умер государственный деятель Кусеин Кольбаев

Родился 25 ноября 1908-го в селе Кок-Джар Чуйской области. Кыргызский советский политический, государственный и хозяйственный деятель.

«Первый инженер» — так называли Кусеина Кольбаева на всех постах, куда бы его ни направляли и ни выдвигали.

В 1953-1971 годах — министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР.

из интернета
Фото из интернета. Тоннель через перевал Тоо-Ашуу носит имя Кусеина Кольбаева

Вошел в историю как человек, который развил сеть автомобильных дорог и автотранспортных предприятий, называемых в народе автобазами. Благодаря ему появились дороги республиканского значения Бишкек — Ош, Бишкек — Торугартский перевал, Бишкек — Талас, Балыкчи — Каракол, тоннель через перевал Тоо-Ашуу, мосты через реки Нарын и Ала-Буку.

Умер 17 февраля 1981-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
