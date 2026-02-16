17:03
Общество

В Бишкеке проверили цены на мясо: на рынках прошли рейды

В Бишкеке прошли очередные рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением предельных цен на мясо. Проверки состоялись 15 февраля на рынках Свердловского района под руководством главы аппарата мэрии Бишкека Ильи Колопова.

Инспекция организована в рамках исполнения приказа Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР от 13 февраля 2025 года № 01-12/04 «Об установлении максимальных цен на мясо (говядина и баранина, за исключением бескостного мяса) на территории города Бишкек».

В рейде приняли участие глава муниципальной администрации Свердловского района Мирлан Амангелдиев, представители городского отдела антимонопольной службы и специалисты Бишкекской городской ветеринарной службы.

Во время проверок особое внимание уделено:

  • недопущению необоснованного завышения цен на мясную продукцию;
  • наличию документов, подтверждающих качество и происхождение мяса;
  • соблюдению санитарных норм и правил торговли.

С торговцами проведена разъяснительная работа о необходимости строгого соблюдения требований законодательства и установленных государством ценовых порогов.

В муниципалитете подчеркнули, что подобные рейды направлены на стабилизацию цен на социально значимые продукты и защиту прав потребителей. Мониторинг ситуации на продовольственных рынках столицы будет продолжен.
