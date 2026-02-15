В Оше состоялась премьера спектакля «Бир келип кетчи Ош жакка»

14 февраля сцена Ошского национального драмтеатра имени Султана Ибраимова вновь стала пространством большого разговора о судьбе, памяти и любви к родному городу. Здесь прошла премьера спектакля «Бир келип кетчи Ош жакка» («Приезжай хотя бы раз в Ош»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры КР.

Фото Министерства культуры КР. Вечер начался с открытия бюста Чингиза Айтматова

Вечер начался с открытия бюста Чингиза Айтматова — символичного жеста уважения к наследию писателя, чье имя давно стало частью культурного кода страны. В церемонии приняли участие госсекретарь Арслан Койчиев, первый замминистра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков, представители местных властей и общественности.

Постановка создана по произведению народного писателя КР Арслана Койчиева «Тагдыр жөнүндө ыр» («Песнь о судьбе»). Литературная основа спектакля — размышление о выборе, времени и человеческой ответственности — получила сценическое воплощение в режиссуре Уланмырзы Карыпбаева, лауреата Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова.

Премьера стала не только театральным событием, но и культурным жестом — приглашением вернуться к своим корням, услышать голос истории и по-новому взглянуть на Ош как на пространство памяти и личных историй.