После жалоб жителей в Оше сносят кафе «Аль Мансур» и «Абу Бакр»

В городе Ош начался демонтаж зданий кафе «Аль Мансур» и «Абу Бакр», расположенных в муниципальном территориальном управлении Манас-Ата. Об этом 13 февраля сообщили в мэрии города.

По данным муниципалитета, ранее владельцам заведений был предоставлен трехдневный срок для устранения выявленных нарушений. По истечении установленного времени собственники приступили к демонтажу объектов добровольно.

Отмечается, что вопрос о законности деятельности указанных заведений был поднят местными жителями во время встречи с мэром Женишбеком Токторбаевым. Горожане попросили проверить правовые основания размещения кафе. В рамках утреннего рейда глава города лично посетил объекты и ознакомился с ситуацией на месте.

В ходе проверки установлено, что при строительстве зданий отсутствовали необходимые разрешительные документы, не соблюдались градостроительные нормы и зафиксированы иные нарушения законодательства. В связи с этим было вынесено предписание о демонтаже незаконных построек в установленном порядке.

В мэрии подчеркнули, что работа по обеспечению законности и порядка на территории города будет продолжена.